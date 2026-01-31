Mirja du Mont tröstet die um ihren Vater trauernde Ariel. RTL

Die leicht chaotische Frau mit dem Brillen-Tick muss das Dschungelcamp verlassen! Um 23:15 Uhr am Freitagabend stand fest: Für Nicole Belstler-Boettcher haben nicht genug Zuschauer angerufen. In den Sozialen Medien war zuvor ein anderer Namen gehandelt wurden: Camp-Küken Ariel.

Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicole Belstler-Boettcher muss an Tag 8 das Dschungelcamp verlassen, nimmt ihren Rauswurf gelassen und freut sich vor allem auf eine Pommesbude.

Währenddessen sorgt die 22-jährige Ariel erneut mit einer Auseinandersetzung mit Gil Ofarim für Spannungen, zeigt später aber eine verletzliche Seite, als sie unter Tränen von ihrem verstorbenen Vater erzählt.

Auch Eva Benetatou öffnet sich emotional, berichtet von Mobbing-Erfahrungen und ihrer Angst, früh aus dem Camp zu fliegen. Mehr anzeigen

Lieber eine Zigarette durchziehen oder doch ganz fix zur Pommesbude? Für die 62-jährige Nicole Belstler-Boettcher ist die Sache nach ihrem Rauswurf klar: «Ich freue mich auf die Pommesbude!», sagt die Schauspielerin und quittiert gelassen ihr Aus.

Mit der Tochter von Grit Boettcher («Ein verrücktes Paar») geht nicht nur die älteste Teilnehmerin dieses Dschungeljahrgangs, sondern neben Umut Tekin wohl auch die verpeilteste – beide scheiterten als «Team Chaos» grandios bei der Schatzsuche. Belstler-Boettcher stolperte mehrfach durch den Busch, verlegte ständige ihre diversen Lesebrillen und setzte sie sich auch schon mal übereinander auf.

Nur selten legte sie sich mit ihrem Mitcampern an: Anfangs konfrontierte sie Simone Ballack («Hast du was gegen mich?»), später einmal auch Gil Ofarim. Zu viel Stress wollte sich die 62-Jährige aber nicht machen. «Mir ist es zu doof, mich mit anderen zu streiten», hatten sie schon vor dem Einzug gesagt.

Ariel konfrontiert erneut Gil Ofarim

Ganz anders unterwegs ist die Jüngste im Camp, die 22-jährige Ariel, die sich leidenschaftlich gern mit anderen anlegt. Auf dem Weg zur gemeinsamen Prüfung knöpft sie sich erneut Gil Ofarim vor: «Für mich geht das nicht, dass man so etwas totschweigt, was Gil in der Vergangenheit gemacht hat», sagt sie und nennt Gil einen «Lügner», das habe er ja sogar selbst vor Gericht zugegeben. Der 43-Jährige kontert: «Was habe ich zugegeben? Alles, was ich gemacht habe, war, drei Sätze zu verlesen – und dann war die Sache vorbei», sagt er und lässt damit wieder viel Raum für Spekulationen.

Unterdessen widersprach der Anwalt des Leipziger Hotelmitarbeiters der Darstellung des Sängers. Ofarim sei nur untersagt, seine Aussagen gegen den Mitarbeiter zu wiederholen, darüber hinaus gebe es aber keinen Schweige-Deal.

In die Prüfung holen die Zwei leidlich vereint fünf Sterne im «MurwillumBAH Videocenter» – Sonja Zietlow und Jan Köppen müssen der 22-Jährigen Ariel dabei zunächst erklären, was eine Videothek überhaupt ist. Auch mit Abkürzungen wie OF (Originalfassung) auf den Videokassetten kann Ariel so gar nichts anfangen: «OF? OnlyFans?» fragt sie verwirrt.

Tränen bei Ariel und Eva

Zurück im Camp zeigt die 22-Jährige dann, dass sie auch eine ganz andere Seite hat. Mit Tränen in den Augen erzählt sie Mirja du Mont, dass sie von ihrem im November verstorbenen Vater geträumt hat, noch gar nicht begreifen kann, dass er nicht mehr da ist. Mirja du Mont tröstet Ariel. «Hinter dieser ganzen krawalligen Art steckt eine ganz sensible junge Frau», so die 50-Jährige mitfühlend.

Auch Reality-TV-Kandidatin Eva Benetatou lässt im Gespräch mit «Allestester» Hubert Fella tief in ihre Seele blicken und berichtet von Mobbingerfahrungen in der Schule: «Meine Klassenkameradinnen haben Tomaten auf mich geschmissen, das hat mich gebrochen», sagt die 33-Jährige unter Tränen. Sie zeige sich nur noch selten verletzlich, schütze so ihre Gefühle. Eva gibt zu, dass sie Angst hatte, als Erste zu fliegen. Es kommt, wie bekannt ist, anders. Neben Nicole hört Stephen Dürr ein «Du bist es vielleicht …» von den Moderatoren.

