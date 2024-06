Luzia Tschirky verlässt das SRF: «Ich wage etwas Neues!»

Die langjährige TV-Auslandskorrespondentin Luzia Tschirky macht sich nach zwölf Jahren bei SRF selbständig, das hat die 34-Jährige in einem Video-Post auf Instagram verkündet.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Oktober 2023 verkündete die langjährige SRF-Russland- und Ukraine-Korrespondentin Luzia Tschirky eine halbjährige Auszeit, um ein Buch zu schreiben. Den Posten für Russland und die Ukraine übernahm Newsjournalist David Nauer.

Luzia Tschirkys Buch «Live in der Ukraine» ist Ende Mai 2024 erschienen.

Am Donnerstag erklärt Luzia Tschirky auf Instagram in einem Video-Post, sich nach zwölf Jahren bei SRF selbständig zu machen. Mehr anzeigen

Aktuell tourt TV-Journalistin Luzia Tschirky mit ihrem Buch durch die Schweiz. In «Live in der Ukraine» erzählt die 34-Jährige von ihrer intensiven Zeit als Russland- und Ukraine-Korrespondentin, von der blinden Gewalt vor Ort und vielen eindrücklichen Begegnungen.

Das Buch ist ein Bestseller.

Nach ihrem Erfolg als Autorin hat Luzia Tschirky beschlossen, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen: «Ich wage etwas Neues! Ich mache mich selbstständig. Nach fünf Jahren als Korrespondentin und nach meinem Buch ist die Zeit für den nächsten Schritt gekommen», sagt sie auf Social Media.

Als Auslandskorrespondentin erlebte die «Journalistin des Jahres 2021» und «Reporterin des Jahres 2022» Putins Überfall auf die Ukraine hautnah mit und schilderte Zuschauer*innen in der Deutschschweiz in unzähligen Liveschaltungen und Beiträgen die Situation vor Ort.

Luzia Tschirky: «Den Mutigen gehört die Welt»

Nach fünf Jahren als Russland-Ukraine- und Belarus-Korrespondentin bei SRF und einer kreativen Pause, sei die Zeit reif für eine berufliche Veränderung. Luzia Tschirky sagt: «Wenn ich etwas in den vergangenen Jahren gelernt habe, dann sind es drei Dinge: ‹mutig zu sein, zweitens loslassen zu können und Verantwortung zu übernehmen›.»

Luzia Tschirky will in Zukunft weiterhin schreiben und auch in der Ausbildung tätig sein.

