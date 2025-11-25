Macaulay Culkin und seine Partnerin Brenda Song. Das Paar hat zwei Kinder. Archivbild: Jordan Strauss/Invision/dpa

Macaulay Culkin ist bekannt als der Lausbube aus «Kevin – Allein zuhaus». Jetzt hat er in einem Interview erzählt: Seine Kinder haben den Film gesehen – aber ihren Papa nicht erkannt. Culkin findet das gut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Macaulay Culkins Kinder Dakota (4) und Carson (3) erkennen ihren Vater nicht im Kultfilm «Kevin – Allein zu Haus», obwohl sie ihn regelmässig ansehen.

Culkin möchte diese kindliche Illusion so lange wie möglich bewahren, doch sein ältester Sohn beginnt, Parallelen zwischen ihm und der Filmfigur zu bemerken.

Der Schauspieler sprach darüber während seiner Tour «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» und zeigte sich erfreut über die kindliche Unkenntnis. Mehr anzeigen

Macaulay Culkin wurde als «Kevin» zur Weihnachtsikone. Heute schaut er den Kultfilm mit seinen eigenen Söhnen – doch die haben keine Ahnung, dass der freche Junge auf dem Bildschirm ihr Vater ist.

Für Millionen Menschen gehört «Kevin – Allein zu Haus» zur Weihnachtszeit wie Guetsli backen und den Weihnachtsbaum dekorieren.

Der Film machte Macaulay Culkin (45) 1990 zum Megastar – und offenbar läuft der Klassiker auch bei ihm zu Hause regelmässig. Das Besondere: Seine Söhne Dakota und Carson, die er mit seiner Verlobten Brenda Song (37) hat, erkennen ihren eigenen Vater auf der Leinwand nicht.

Bei einem Auftritt seiner Tour «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» gab der Schauspieler einen privaten Einblick. Seine Jungs würden den Film «oft» schauen – ohne zu merken, dass Kevin McCallister eigentlich ihr eigener Vater ist.

«Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin», sagt Culkin laut dem «People»-Magazin. Zur Erklärung verweist der ehemalige Kinderstar darauf, dass seine Söhne erst drei und vier Jahre alt sind. Die Illusion wolle er trotzdem «so lange wie möglich aufrechterhalten».

Culkin fast enttarnt als «Kevin»

Doch der ältere Dakota scheint langsam Verdacht zu schöpfen. Culkin erzählt von einem Abend, an dem er seinen Sohn ins Bett brachte.

Dakota stellte Fragen über seine Geschwister – und als der 45-Jährige ihm ein Familienfoto zeigte, folgte die verräterische Reaktion. Dakota schaute ihn an und sagte: «Das Kind sieht aus wie Kevin.» Culkin lenkte sofort ab – die Tarnung soll schliesslich noch ein wenig halten.

Mehr Videos aus dem Ressort