The Deal Leiterin eines delikaten Treffens: Veerle Baetens als Alexandra Weiss. Bild: SRF Der Lausanner Regisseur im Gespräch mit blue News Filmredaktor Gianluca Izzo. Bild: blue News Riskanter Rettungsversuch: Veerle Baetens als Alexandra Weiss, Arash Marandi als Payam Sanjabi. Bild: SRF Am Verhandlungstisch: Juliet Stevenson als Cindy Cohen. Bild: SRF Überraschendes Wiedersehen: Veerle Baetens als Alexandra Weiss, Arash Marandi als Payam Sanjabi. Bild: SRF The Deal Leiterin eines delikaten Treffens: Veerle Baetens als Alexandra Weiss. Bild: SRF Der Lausanner Regisseur im Gespräch mit blue News Filmredaktor Gianluca Izzo. Bild: blue News Riskanter Rettungsversuch: Veerle Baetens als Alexandra Weiss, Arash Marandi als Payam Sanjabi. Bild: SRF Am Verhandlungstisch: Juliet Stevenson als Cindy Cohen. Bild: SRF Überraschendes Wiedersehen: Veerle Baetens als Alexandra Weiss, Arash Marandi als Payam Sanjabi. Bild: SRF

«The Deal» handelt von den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die 2015 in Genf stattfanden. blue News sprach mit Regisseur Jean-Stéphane Bron über seine politisch brisante und mitreissende Serie.

Von Gianluca Izzo Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue Serie «The Deal» behandelt ein politisch hochbrisantes Thema mit den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran, wobei die Schweiz als Schauplatz dient.

Regisseur Jean-Stéphane Bron bewies bereits bei «Mais im Bundeshuus» oder «L'expérience Blocher» ein Händchen für politische Themen.

blue News hat den Lausanner im Rahmen des Locarno Film Festivals zum Interview getroffen und mit ihm über die Serie und deren Bedeutung gesprochen.

Die sechsteilige Politthriller-Serie «The Deal» wird ab Mittwoch, 10. September 2025 an zwei aufeinanderfolgenden Abenden auf SRF zwei ausgestrahlt. Mehr anzeigen

Jean-Stéphane Bron, Sie haben sich in Ihren Filmen schon oft mit politischen Themen auseinandergesetzt, aber was hat Sie gerade an dieser Geschichte gereizt? Was war Ihre Inspiration?

Ich habe mich gefragt, welche Geschichte es in unserem Land gibt, die sehr stark verwurzelt ist in der Schweiz und zugleich eine internationale Dimension hat – also welche die ganze Welt kennt. Und da gibt es nicht viele, wirklich nicht. Dieser Deal 2015 war schon etwas, das weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Jeder hatte davon gehört, und ich las damals selbst einiges über den Iran-USA-Deal zur Nuklearfrage.

Diese Verhandlungen wurden ganz aktuell wieder aufgenommen. Wie blickst du jetzt darauf, auch unter Betracht der Präsidentschaft von Trump? Inwiefern beschäftigt dich das?

Ja, das ist wirklich Zufall, denn wir haben 2018 mit dem Schreiben begonnen. Gedreht haben wir 2024.

Aber hast du das Gefühl, dass Trumps Präsidentschaft vielleicht sogar förderlich ist in dieser Angelegenheit?

Es ist eine andere Welt. Aber wir wussten schon beim Schreiben: Das ist nichts, was wir erst jetzt entdecken. Tatsächlich dachten wir uns damals, diese Verhandlungen seien der letzte Versuch, den Multilateralismus am Leben zu erhalten – also die Idee, dass mehrere Länder gemeinsam diskutieren, um eine Lösung zu finden. Diese Idee ist tot.

Wie meinen Sie das?

Heute bestimmen Macht, Drohungen und Kräfteverhältnisse die internationalen Beziehungen. Wir haben versucht, eine Welt zu zeigen, die der Vergangenheit angehört, aber jetzt eine Art Utopie für die Zukunft darstellt.

Alle Kriege hören irgendwann auf, und dann muss man sich an einen Tisch setzen und verhandeln. (...) Die Idee der Verhandlung, die Diplomatie als Waffe des Friedens – das war gestern so, ist heute so und wird morgen so sein. Doch die Art der internationalen Beziehungen hat sich gewandelt: Sie ist gewalttätig geworden. Es ist eine Welt, in der Gewalt und Macht eingesetzt werden, um die eigene Sichtweise durchzusetzen.

Betrachten Sie die Rolle der Schweiz als kritisch in der Geschichte, oder sehen Sie sie eher in einer vorbildlichen Funktion – als Diplomatin?

Auf Französisch nennt man das «bons offices». Es geht im Grunde um Dienstleistungen. Die Schweiz war schon oft im Zentrum sehr wichtiger Verhandlungen – nicht nur, weil wir ein schönes Land mit tollen Hotels sind, sondern weil wir neutral sind, und über Expertise verfügen, gut darin sind, Vermittlung zu leisten.

Es geht nicht um direkte Verhandlungen, sondern darum, allen zu helfen, eine Lösung zu finden: Das umfasst Dienstleistungen, die Infrastruktur, die Sicherheit.

Wie setzen Sie das in der Serie um?

In der Serie wird diese Funktion durch die Hauptfigur von Alexandra in Frage gestellt: Es geht um die Entscheidung zwischen Neutralität und Handeln. Eine Wahl zu treffen und zu sagen: Das werden wir tun, wir werden helfen, wir sind nicht nur neutral. Und sie, Alexandra, ist natürlich reine Fiktion. Sie wird diese Grenze überschreiten. Sie wird sich engagieren, um jemanden zu retten. Ohne zu viel zu verraten. (lacht.)

Der Lausanner Regiseur im Gespräch mit blue News Filmexperte Gianluca Izzo. blue News

Sprechen wir mehr über die Figuren. Sie zeigen eine sehr menschliche Seite von all diesen Diplomaten und wir blicken in deren Privatsphäre. Wie wichtig war es, diese Menschlichkeit miteinzubringen in diesen Politthriller?

Ich denke, diese menschliche Dimension spielt eine sehr grosse Rolle in solchen Verhandlungen. All diese kleinen Dinge, so einfach sie auch sein mögen, ermöglichen es uns, den anderen zu verstehen, in seinen Kopf einzutauchen, seine Persönlichkeit zu begreifen – das ist essenziell.

Am Tisch sitzen Diplomaten, sie haben eine Agenda, sie sind sehr gut, sie sind präzise, und so weiter. Es gibt Fakten, auf die man sich verlassen muss. Aber da ist auch diese menschliche Dimension, diese persönliche Seite, und die ist grundlegend. Und alle Diplomaten oder Protokollchefs erzählen uns, dass es darum geht, die Bedingungen für diesen Dialog zu schaffen – das geht auch, indem man zeigt, wer man ist. Man muss ein wenig von sich preisgeben. Es geht nicht nur darum, wie man sich in Diskussionen einbringt usw.

Sie erzählen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Man sieht die Sicht der Journalisten, die Perspektive der Politiker und der Diplomaten. Was wollten Sie damit bezwecken?

Das ist etwas, was ich an Filmen und Serien sehr schätze. Ob bei Dokumentationen oder fiktiven Geschichten kann immer hinterfragt werden: Wer hat recht, wer nicht usw. Wie kann ich das Publikum selbst in eine intensive Auseinandersetzung verwickeln, bei welcher verschiedene Sichtweisen eingebracht werden? Ähnlich wie bei der Darstellung eines Gerichtsprozesses.

Wie zeigt sich das in Bezug auf die Serie?

Es gab es eine Diskussion innerhalb der amerikanischen Delegation, innerhalb der iranischen Delegation und in der iranischen Gesellschaft: Sollen wir mit den USA verhandeln? Und diese Frage haben wir in der Serie thematisiert. Genauso auf amerikanischer Seite – das versteht man aus heutiger Sicht sehr gut – gab es die Debatte: Verhandlungen oder Sanktionen?

Da gibt es ja auch ganz aktuelle Beispiele...

Es sind Fragen, die heute wieder ganz aktuell sind: Verhandeln wir mit Putin oder verhängen wir Sanktionen gegen Putin? Verhandeln wir mit der Hamas oder verhängen wir Sanktionen gegen die Hamas?

Die Frage nach der Vorgehensweise spielte damals eine grosse Rolle auf der demokratischen Seite. Zu dieser Zeit befanden wir uns mitten im Syrienkrieg, Bashar al-Assad war an der Macht und bombardierte seine eigene Bevölkerung. Irgendwann fragten sich die Amerikaner: «Wollen wir wirklich mit den Verbündeten dieses Mannes verhandeln?» Der Iran war damals ein Verbündeter Syriens. Also sagten sie sich: «Nein, wir setzen die Sanktionen fort und hören auf, mit diesen Leuten zu reden.» Obama entschied, man müsse bis zum Äussersten gehen.

Leiterin eines delikaten Treffens: Veerle Baetens als Alexandra Weiss SRF

Die Belgierin Veerle Baetens spielt die Hauptrolle der Alexandra Weiss super. Sie wirkt bedrückt und agiert gleichzeitig so fokussiert. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?

Eines Tages begann ich, mir TV-Interviews anzuschauen von den Schauspielerinnen, die in Frage kamen – statt deren Filme. Ich wollte ihr echtes Naturell sehen. Und dann bin ich auf ein kleines Interview mit Veerle Baetens gestossen, wo sie richtig grossartig war, voller Energie. Als ich sie traf, sagte ich mir: Genau nach so jemandem habe ich für Alexandra gesucht – sie bewegt sich ständig, wie so eine Flipperkugel, weisst du? Sie muss da hin, sie muss dort hin... Es brauchte jemanden mit Energie, Tempo, der einfach schnell und präzise spielen kann. Das war sehr überzeugend und sehr wertvoll.

«The Deal» ist die erste Serie, die auf der Piazza Grande Weltpremiere feiert. Was bedeutet dies für Sie? Was erwarten Sie?

Es ist ein wenig paradox. Für mich ist die Piazza wie die Kirche oder der Tempel des Kinos. Für einen Regisseur ist das die wohl bewegendste Erfahrung, die er haben kann. Normalerweise schaut man Serien allein, im Bett, auf dem Sofa, einen ganzen Sonntag lang. Man kann sogar ein bisschen deprimiert sein, nachdem man acht Folgen am Stück gesehen hat, und sich fragen: Was habe ich bloss mit meinem Leben gemacht – zwölf oder acht Stunden lang? Und dass es hier ein gemeinsames Erlebnis ist, gibt der Serie viel Bedeutung.

Danke für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre Serie!