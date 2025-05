Madame Tussauds enthüllt neue Wachsfigur von Prinzessin Kate Auf dem Kopf hat sie die exakte Nachbildung einer Tiara, die einst Prinzessin Diana trug. Bild: dpa Madame Tussauds in London hat eine neue Figur von Prinzessin Kate enthüllt. Bild: dpa Royales Comeback: Bei der Gartenparty am 20. Mai trug Kate ein pastellgelbes Kleid mit passendem Kopfschmuck, einem sogenannten Fascinator. Bild: dpa Madame Tussauds enthüllt neue Wachsfigur von Prinzessin Kate Auf dem Kopf hat sie die exakte Nachbildung einer Tiara, die einst Prinzessin Diana trug. Bild: dpa Madame Tussauds in London hat eine neue Figur von Prinzessin Kate enthüllt. Bild: dpa Royales Comeback: Bei der Gartenparty am 20. Mai trug Kate ein pastellgelbes Kleid mit passendem Kopfschmuck, einem sogenannten Fascinator. Bild: dpa

Das Madame Tussauds Museum in London stellt eine neue Wachsfigur von Prinzessin Kate aus. Es zeigt sie mit einem strahlenden Lächeln, wie jüngst an der Gartenparty am 20. Mai. Sonst wirkt das Look-alike sehr wächsern.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Madame Tussauds in London hat eine neue Wachsfigur von Prinzessin Kate enthüllt, inspiriert von ihrem Auftritt bei der Gartenparty am 20. Mai.

Die Figur trägt ein pinkfarbenes Kleid von Jenny Packham, silberne Schuhe von Gianvito Rossi und eine Nachbildung von Prinzessin Dianas Tiara.

Es ist die erste Gartenparty seit Prinzessin Kates Erkrankung. Die 43-Jährige begrüsste die geladenen Gäste mit einem strahlenden Lächeln. Mehr anzeigen

Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London hat eine neue Figur von Prinzessin Kate enthüllt.

Das mit einem strahlenden Lächeln versehene Abbild der 43-jährigen Frau von Thronfolger Prinz William (42) trägt ein pinkfarbenes, schillerndes Kleid von Star-Designerin Jenny Packham und silberne Stöckelschuhe von Gianvito Rossi.

Auf dem Kopf hat sie die exakte Nachbildung einer Tiara, die einst Prinzessin Diana trug, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Pressemitteilung berichtete.

Pastellgelbes Kleid mit passendem Fascinator

Die echte Prinzessin Kate zeigte sich unterdessen erstmals seit zwei Jahren wieder bei einer Gartenparty auf dem Gelände des Buckingham-Palasts. Mit einem ebenfalls strahlenden Lächeln schritt sie am 20. Mai an der Seite ihres Zylinder tragenden Gatten die Stufen in den Garten zu den wartenden Gästen hinunter, wie auf Bildern zu sehen war.

Für den Anlass hatte Kate ein pastellgelbes Kleid mit passendem Kopfschmuck, einem sogenannten Fascinator, angelegt.

Die Princess of Wales hatte im vergangenen Jahr längere Zeit aussetzen müssen. Mitte Januar 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie. Seit Abschluss der Therapie im September 2024 kehrt sie schrittweise wieder zu ihren royalen Aufgaben zurück.

