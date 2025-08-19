Madonna (Mitte) mit ihrem Freund Akeem Morris (links) in Siena, wo sie das Pferderennen «Palio di Siena» verfolgte, das jährlich an ihrem Geburtstag stattfindet. Bild: IMAGO/Avalon.red

Popikone Madonna hat ihren 67. Geburtstag in der Toskana gefeiert – mit einer grossen Party in Stings Villa, Feuerwerk und einer ganz besonderen Geburtstagstorte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Madonna feierte ihren 67. Geburtstag mit einer grossen Party in der Toskana, in der historischen Villa von Sting.

Die Feier begann mit einem Dinner für Freunde und Familie und endete mit einem Feuerwerk.

Höhepunkt war eine Labubu-Geburtstagstorte im ikonischen Gaultier-Kegel-BH. Mehr anzeigen

Madonna wurde am 16. August 67 Jahre alt. Den Geburtstag feierte sie mit grossen Feierlichkeiten in der Toskana, Italien.

Laut britischen Boulevardmedien wie «The Sun» mietete sie dafür die historische Villa von Sting, die für zwei Nächte etwa 18'000 Pfund (rund 19'583 Franken) kostet. Laut den Berichten könnte Madonna aufgrund ihrer langjährigen Freundschaft mit Sting auch einen Sonderpreis für das von Weinbergen umgebenen Anwesen erhalten haben.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Abendessen für Freunde und Familie und endeten mit einem Feuerwerk. Zu den Gästen zählten vier von Madonnas sechs Kindern – Lourdes, Rocco, Stella und Estere – sowie enge Freunde und ihr aktueller Partner, der Fussballer Akeem Morris (29).

Ein besonderes Highlight der Feier war die Geburtstagstorte. Sie zeigte eine Labubu-Figur, die den ikonischen kegelförmigen BH trug, den Jean Paul Gaultier für Madonna entworfen hatte. «Happy Birthday Madudu» stand auf der Torte.

Vor der Feier auf Stings Anwesen besuchte Madonna das historische Pferderennen «Palio di Siena», das jedes Jahr am 16. August in Siena stattfindet.

