Mael: «Ich stelle es mir streng vor in einer zweier Beziehung» Moderatorin Lynn Grütter porträtiert darin Menschen, die jenseits der so genannten «Normalität» leben. Mael ist ein trans Mensch und erzählt, warum eine Beziehung mit zwischen Personen anstrengender ist als mit drei. 17.04.2025

Moderatorin Lynn Grütter ist in der neuen Doku «abNORMAL» auf der Suche nach unkonventionellen Lebensweisen. Die Moderatorin besucht Menschen, die bewusst anders leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue Doku-Serie hinterfragt gesellschaftliche Normen und startet mit dem Thema alternative Beziehungsformen.

Moderatorin Lynn Grütter trifft unter anderem Mael, ein trans Mensch und gibt Einblick in nicht-monogame Lebensmodelle.

Im Jupiterhaus in Zürich trifft sie auf eine generationenübergreifende Kommune, die gemeinschaftlich lebt und gegenseitige Unterstützung als Lebensprinzip verfolgt.

Was ist eigentlich normal – und wer bestimmt das? Mit dieser Frage eröffnet die neue Dokuserie «abNORMAL» und rückt Menschen in den Fokus, die jenseits gesellschaftlicher Normvorstellungen leben. Moderatorin Lynn Grütter widmet sich alternativen Beziehungsformen – insbesondere der Polyamorie.

Ein zentrales Porträt gilt Mael. Die trans Person ist verheiratet, lebt jedoch bewusst polyamor. Auch Maels Beziehungsmenschen pflegen emotionale Nähe mit anderen Menschen. In der Doku gewährt Mael einen offenen Einblick ins eigene Leben – und in ein Beziehungsmodell, das auf Transparenz, Vertrauen und Vielschichtigkeit basiert.

«Es ist bereichernd, wenn wir Menschen in der Wohnung haben, die sich alle mögen», so Mael. Alle könnten etwas beitragen. Die Ehe sei lediglich ein rechtlicher Akt – kein Ausdruck besonderer Verbundenheit mit einer bestimmten Person.

Auf die Frage, wie es sich in einer polyamoren Beziehung lebt, antwortet Mael: «Eine konventionelle Beziehung stelle ich mir streng vor.» Man müsste ja alle Bedürfnisse von einer Person erfüllen. «Ich finde das sehr stressig.» In Maels Lebensmodell hingegen verteilen sich Erwartungen und emotionale Lasten auf mehrere Menschen. Wie Mael mit dem Thema Eifersucht umgeht, erfährst du in der Doku.

Neben den polyamoren Lebensentwürfen stellt die Doku auch alternative Wohnformen vor – etwa das Jupiterhaus in Zürich. In dem denkmalgeschützten Gebäude leben 16 Menschen im Alter zwischen 22 und 62 Jahren zusammen. Es ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, das bewusst auf Solidarität, Austausch und ein soziales Miteinander setzt. «Ich trage seit 25 Jahren diese Mission in mir», sagt Elana Andermatt, Bewohnerin des Jupiterhauses.

Teil 1 von «abNORMAL» kannst du hier sehen:

Lust auf mehr? Hier gehts mit Teil 2 weiter:

