Sie geben sich in Geiranger das Jawort: der Schamane Durek Verrett und die Prinzessin Märtha Louise. Bild: Lise Åserud/dpa

Märtha Louise und Durek Verrett heiraten am kommenden Wochenende. Bei der Hochzeit dabei ist auch Netflix – für die royale Familie und die norwegischen Medien ist das ein Skandal.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett heiraten am 31. August, begleitet von einem Netflix-Team, das eine Dokumentation über das Paar dreht.

Die Teilnahme von Netflix an der Hochzeit ist eine Premiere für den norwegischen Königshof und sorgt sowohl in den Medien als auch in der Familie für Irritationen.

Die königlichen Familienmitglieder werden trotz ihrer Teilnahme an der Hochzeit nicht gefilmt und haben sich entschieden, von der Dokumentation fernzubleiben. Mehr anzeigen

Seit gut zwei Jahren sind Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und Sex-Guru Durek Verrett (49) schon verlobt. Nun geben sie sich am 31. August das Jawort. An der Hochzeit nehmen natürlich die jeweiligen Familien teil, doch wie jetzt auch bekannt ist: Netflix wird ebenfalls vor Ort sein.

Die Anwesenheit des Streamingdiensts ist höchst überraschend, es ist eine Premiere für den Königshof in Norwegen. Doch Märtha Louise schwimmt weiterhin gegen den Strom – dies schon als sie 2019 die Beziehung zu Verrett öffentlich machte, die Presse wie auch ihre Familie fand das nicht so toll. Gerade auch als der Guru offen über sein Sexleben sprach: Er habe drei- bis viermal am Tag Sex.

Nun wiederholt sich dieses Gefühl, denn die norwegische Presse findet es daneben, die Familie ist schlicht irritiert. Märtha Louise ist zwar längst kein aktives Mitglied der Royal-Family mehr, doch eine Prinzessin bleibt sie dennoch. Auch wenn sie sich momentan auf ihre «Berufung als Hellseherin und Therapeutin in der Alternativmedizin» konzentriert.

Familienmitglieder wollen nicht gefilmt werden

Der US-amerikanische Streamingdienst Netflix wird mit Kameras an der Hochzeit nun also dabei sein – der Grund? Natürlich eine Doku, die bereit seit einem Jahr über das künftige Ehepaar gedreht wird.

Wie hoch der Deal war, ist nicht bekannt – jedoch dürfte daran gezweifelt werden, dass es mehr als noch bei Harry und Meghan ist. Die Sussexes schlossen einen Vertrag über 80 Millionen ab.

Gefilmt werde dabei die Hochzeit, Märtha Louise und Durek ebenfalls – alle anderen Familienmitglieder halten sich entschieden raus, schreibt unter anderem die britische «Daily Mail». Die Kinder der Braut sowie die Eltern und der jüngere Bruder stehen für den Streamingdienst nicht zur Verfügung – an der Hochzeit teilnehmen, werden sie trotzdem.

Gefeiert wird ab 29. August bis am Samstag, 31. August. Dann findet die Trauung in einem Edelhotel in der Ortschaft Geiranger statt.

Mehr aus dem Ressort Entertainment