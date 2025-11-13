«Die Unfassbaren 3» im Kino: Isla Fisher: «Schauspielerei ist wie Magie – Wir täuschen euch etwas vor.» «Die Unfassbaren» zaubern wieder auf der Leinwand! Im dritten Teil der beliebten Filmreihe bekommen die diebischen Magier Unterstützung von einer neuen Generation. blue News traf Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. zum Interview. 13.11.2025

«Die Unfassbaren» zaubern wieder! Im dritten Teil der beliebten Filmreihe bekommen die diebischen Magier Support von einer neuen Generation. blue News traf Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. zum Interview.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwölf Jahre nach «Now You See Me – Die Unfassbaren» kehrt die raffinierte Magier-Gruppe für den dritten Teil der Franchise zurück.

Die «Four Horsemen» um Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson und Dave Franco erhalten Unterstützung von einer neuen Generation von Illusionisten.

blue News sprach mit dem Cast über ihre echten Zauberkünste und ihre persönlichen «Magic Moments» im Kino.

«Now You See Me: Now You Don’t – Die Unfassbaren 3» läuft ab sofort im Kino Mehr anzeigen

«Je mehr Sie zu sehen glauben, desto einfacher ist es, Sie zu täuschen.» Mit diesen eindringlichen Worten und einem cleveren Kartentrick lancierten «Die Unfassbaren» 2013 ihre Filmreihe. Die Kombination aus spektakulärer Show, smarten Figuren mit gerissenen Sprüchen und einer Robin-Hood-Story funktionierte und kam beim Publikum richtig gut an. Und das, obwohl das Publikum weiss, dass es für dumm verkauft wird.

Ein Zaubertrick im Film funktioniert dank Montage und Schnitt schliesslich noch einfacher als auf einer Bühne… Aber die «Four Horsemen» sind mit Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson und Dave Franco so cool besetzt, dass das Konzept aufgeht. Sie wissen, die Magie zu verkaufen, präsentieren ihre Tricks nicht nur mit Stil, sondern auch technisch überzeugend.

Eine neue Generation von Illusionisten stösst hinzu

Nun kehren die diebischen Magier für den dritten Teil der Filmreihe zurück. Die ursprüngliche Gruppe der legendären «Four Horseman» bekommt Unterstützung von einer neuen Gruppe Illusionisten. Verkörpert werden diese von den Schauspieltalenten Dominic Sessa, Ariana Greenblatt und Justice Smith. Gemeinsam bekämpfen sie ein globales kriminelles Netzwerk, geleitet von der skrupellosen Geschäftsfrau Monika Vanderberg (Rosamund Pike), die mit einer seltenen Art von wertvollen Diamanten ihr Imperium ausbauen will.

Altbewährtes funktioniert noch immer. Es macht weiterhin Freude, den gerissenen Magiern bei ihren spektakulären Zaubertricks zuzuschauen. Und das Aufeinandertreffen zwischen den alten und den jungen Illusionisten sorgt für einige witzige Momente.

Flucht im Rennwagen

Aber stellenweise versucht der Film, das Publikum für viel dümmer zu verkaufen als nötig. Dass etwa Dominic Sessa in Abu Dhabi in einen Formel-1-Rennwagen steigt und damit flüchtet, kann leider auch kein Zaubertrick der Welt glaubwürdig erklären.

Im Interview mit blue News verraten Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co., wie gut ihre Skills als Zauberer tatsächlich sind, welche ihre Lieblingstricks sind und welche «Magic Moments» sie im Kino erlebt haben.

«Now You See Me: Now You Don’t – Die Unfassbaren 3» läuft ab sofort bei blue Cinema.

Die «Magic Moments» von Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co.

«Die Unfassbaren 3» im Kino: Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. über ihre persönlichen «Magic Moments» im Kino «Die Unfassbaren» zaubern wieder auf der Leinwand! Im dritten Teil der beliebten Filmreihe bekommen die diebischen Magier Unterstützung von einer neuen Generation. blue News traf Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. zum Interview. 13.11.2025

Mehr Interviews