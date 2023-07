Frischer Wind am renommierten Filmfestival: Maja Hoffmann soll Präsident Marco Solari beerben. Annie Leibovitz

Frischer Wind fürs Locarno Film Festival: Der langjährige Präsident Marco Solari tritt ab und Maja Hoffmann wird als erste Frau das Präsidium des Locarno Film Festival vorgeschlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maja Hoffmann soll als erste Frau das Präsidium des Locarno Film Festival von Marco Solari übernehmen.

Der langjährige Festivalpräsident Marco Solari wird Maja Hoffmann während einer Übergangszeit begleiten, welche nach der 76. Ausgabe des Festivals beginnt. Mehr anzeigen

Es war eine viel diskutierte Frage in der Filmcommunity: Wer soll in die grossen Fussstapfen von Marco Solari treten?

Jener Tessiner Filmkenner und Manager, der das renommierte Locarno Film Festival als Präsident über 20 Jahre geprägt hat. Jetzt sind die Karten neu gemischt und das Film Festival in Locarno soll erstmals eine Präsidentin bekommen.

Der Verwaltungsrat des Locarno Film Festival bestätigt heute Montag, 24. Juli 2023, mit der einstimmigen Designation von Maja Hoffmann als zukünftige Präsidentin des Locarno Film Festival den Vorschlag der Findungskommission für die Nachfolge von Marco Solari.

Die neue Präsidentin ist ein bekannter Name

Maja Hoffmann ist Gründerin der Luma-Stiftung, eines der wichtigsten privaten Kulturprojekte Europas. In ihrer Funktion als Stiftungsratspräsidentin ging Maja Hoffmann brennende Themen in den Bereichen Kultur, Natur, wissenschaftliche Forschung und Ökologie an.

Sie ist ausserdem Vizepräsidentin der Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung in Basel (Schweiz), Verwaltungsrätin der Serpentine-Gallerie in London (Vereinigtes Königreich), der Kunsthalle Zürich (Schweiz), des New Museum und des Center for Curatorial Studies des Bard College, welche sich beide in New York (USA) befinden, sowie Mitglied von Human Rights Watch.

Die 76. Ausgabe des Locarno Film Festival findet vom 2. bis 12. August unter der Leitung ihres aktuellen Präsidenten Marco Solari statt. Alle Infos dazu findest du hier.

Mehr Videos aus dem Ressort