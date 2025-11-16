Senta Berger über den Tod ihrer Lebensliebe«Manchmal fange ich dann an zu heulen»
Bruno Bötschi
16.11.2025
Senta Berger und Michael Verhoeven waren 64 Jahre lang ein Paar. Im April 2024 starb der Regisseur. Jetzt spricht die österreichische Schauspielerin über ihre grosse Liebe und erzählt, wie sie mit der Trauer umgeht.
Und weiter: «Wir haben uns zusammen entwickelt. Wir haben uns immer mehr entdeckt. Und immer mehr gewusst, wir gehören zusammen. Und wir konnten eben auch zusammenbleiben.»
Der Schauspielerin war in all den Jahren aber auch immer bewusst, dass eine langjährige Beziehung keine Selbstverständlichkeit ist.
Im September 2023 sagte Senta Berger im Interview mit blue News: «Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass wir zusammen alt geworden sind.»
