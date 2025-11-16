  1. Privatkunden
Senta Berger über den Tod ihrer Lebensliebe «Manchmal fange ich dann an zu heulen»

Bruno Bötschi

16.11.2025

64 Jahre lang ein Paar, davon 58 verheiratet: Schauspielerin Senta Berger und ihr verstorbener Mann Michael Verhoeven.
64 Jahre lang ein Paar, davon 58 verheiratet: Schauspielerin Senta Berger und ihr verstorbener Mann Michael Verhoeven.
Bild: Felix Hörhager/dpa

Senta Berger und Michael Verhoeven waren 64 Jahre lang ein Paar. Im April 2024 starb der Regisseur. Jetzt spricht die österreichische Schauspielerin über ihre grosse Liebe und erzählt, wie sie mit der Trauer umgeht.

Bruno Bötschi

16.11.2025, 15:32

16.11.2025, 16:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schauspielerin Senta Berger und Filmemacher Michael Verhoeven waren 64 Jahre lang ein Paar – und davon 58 verheiratet. Am 22. April 2024 starb der Regisseur.
  • Den Tod ihre grossen Liebe hat die österreichische Schauspielerin bis heute nicht überwunden.
  • «Musik ist etwas, das tröstet. Und ermutigt. Das brauche ich gerade», so Berger.
Mehr anzeigen

«Mein Mann war ein Menschenfänger. Er konnte Herzen aufbrechen, die schon erstarrt waren.»

Schauspielerin Senta Berger sprach beim Salonabend «Die Kraft der Musik» im Münchner Künstlerhaus über den Tod ihrer Lebensliebe, dem Regisseur Michael Verhoeven.

Das Paar ging während 64 Jahre gemeinsam durchs Leben. Im April des vergangenen Jahres starb der deutsche Filmemacher und Produzent im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Senta Berger lässt sich von der Musik trösten

Ein Verlust, welcher der Witwe bis heute zu schaffen macht. In ihrer Rede sprach die Senta Berger laut «Bild»mit Tränen in den Augen.

Senta Berger über ihre grosse Liebe. «Zusammen Altwerden ist nicht schrecklich»

Senta Berger über ihre grosse Liebe«Zusammen Altwerden ist nicht schrecklich»

Daheim laufe den ganzen Tag Klassik auf voller Lautstärke. «Musik ist etwas, das tröstet. Und ermutigt. Das brauche ich gerade», so die gebürtige Wienerin. Sie empfinde Musik nach wie vor körperlich.

Und weiter: «Ich gebe mich dem voll hin, lasse die Wirkung zu. Manchmal fange ich dann an, zu heulen.» Strauss, Mahler, Bruckner und Dvořák seien ihre Götter, so die Schauspielerin.

Die 84-Jährige ist sich bewusst, dass der Schmerz über den grossen Verlust wahrscheinlich bis ans Ende ihres Lebens nicht mehr vergehen wird.

«Warum sollte ich über den Verlust meines Mannes hinwegkommen? Der Schmerz ist Teil meines Lebens», offenbarte sie im vergangenen Januar im «Spiegel für die Frau».

«Eine langjährige Beziehung ist keine Selbstverständlichkeit»

Hinter Senta Berger und Michael Verhoeven liegt ein ganzes gemeinsames Leben. «Wir haben uns sehr früh kennengelernt, ich war gerade einmal 22 und Michael 25», so Berger.

Hazel Bruggers ultimativer Beziehungstipp. «Ich bin nicht die Person für romantische Situationen»

Hazel Bruggers ultimativer Beziehungstipp«Ich bin nicht die Person für romantische Situationen»

Und weiter: «Wir haben uns zusammen entwickelt. Wir haben uns immer mehr entdeckt. Und immer mehr gewusst, wir gehören zusammen. Und wir konnten eben auch zusammenbleiben.»

Der Schauspielerin war in all den Jahren aber auch immer bewusst, dass eine langjährige Beziehung keine Selbstverständlichkeit ist.

Im September 2023 sagte Senta Berger im Interview mit blue News: «Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass wir zusammen alt geworden sind.»

