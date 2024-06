Stand-up-Comedianne Tahnee // «Manchmal glaube ich, ich bin immer noch in der Pubertät» Kaum ein Promi ist vor ihr sicher: Parodien gehören zu Tahnees Stärken. Als Synchronsprecherin leiht sie nun einer Figur im Kinofilm «Alles steht kopf 2» ihre Stimme. blue News spricht mit ihr über ihre Pubertät. 19.06.2024

Vania Spescha und Marvin Kündig Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alles steht kopf 2 » ist die Fortsetzung des erfolgreichen Pixar-Animationsfilms.

Die deutsche Komikerin Tahnee leiht der Figur Valentina ihre Stimme.

Im Interview mit blue News spricht die 32-Jährige über ihre Pubertät und erzählt, warum sie gerne erwachsen ist.

«Selbstzweifel kenne ich sehr gut», sagt Tanhee. Mehr anzeigen

Tahnee gilt als Multitalent. Ob als Schauspielerin, Stand-up-Comedienne oder als Moderatorin. Doch ihre Stärken sind Parodien. Niemand ist vor ihr sicher.

Die 32-Jährige startete 2011 ihre Karriere mit der Teilnahme am ersten «RTL-Comedy-Grand-Prix». Es folgen Auftritte in beliebten Sendungen wie «TV Total» oder «Verstehen Sie Spass?». Und sie war in der Staffel von «LOL: Last One Laughing» dabei.

Durch ihre Parodien und ihr Stand-up-Entertainment – eine Mischung aus humorvoller und tiefgründiger Comedy – etabliert sie sich als das «Chamäleon der deutschsprachigen Comedy».

Tahnee über ihre Synchron-Rolle

Aktuell ist sie im neuen Kinofilm «Alles steht kopf 2» zu hören. Im Animationsfilm leiht sie der Figur Valentina, der Kapitänin des Eishockeyteams, ihre Stimme.

Im Interview mit blue News verrät die deutsche Comedienne, welche Emotionen als Teenie-Ich am stärksten waren und gesteht: «Manchmal glaube ich, ich bin immer noch in der Pubertät.»

«Alles steht kopf 2» läuft in allen blue Cinema Kinos.

