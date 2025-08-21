  1. Privatkunden
95 Millionen Euro Mann von «GNTM»-Star Barbara Meier meldet Privatinsolvenz an

Carlotta Henggeler

21.8.2025

Barbara Meier und Klemens Hallmann an der «KitzRaceParty» in Kitzbühel 2024. 
Barbara Meier und Klemens Hallmann an der «KitzRaceParty» in Kitzbühel 2024. 
KEYSTONE

Sie gelten als das Glam-Paar: Ex-«GNTM»-Gewinnerin Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann. Jetzt ist fertig mit dem Luxusleben: Der österreichische Immobilien-Mogul hat Privatinsolvenz angemeldet.

Carlotta Henggeler

21.08.2025, 22:41

21.08.2025, 22:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Klemens Hallmann, Ehemann von Ex-«GNTM»-Star Barbara Meier, hat beim Wiener Handelsgericht Privatinsolvenz mit 95 Millionen Euro Schulden angemeldet.
  • Von der Insolvenz sind laut Handelsgericht 102 Gläubiger betroffen, wobei 75 Millionen Euro auf Bürgschaften entfallen.
  • Hallmanns Sprecher begründet den Schritt mit einem «toxischen Marktumfeld.»
Mehr anzeigen

Nach dem Finanzdebakel von René Benko hat der nächste österreichische Immobilienguru am Dienstag am Wiener Handelsgericht Privatinsolvenz angemeldet: Es ist Klemens Hallmann (49), der Ehemann von Barbara Meier. Die 38-jährige Deutsche gewann 2007 Heidi Klums Show «Germany’s Next Topmodel». 

Die Schulden der Gläubiger? Diese belaufen sich auf 95 Millionen Euro, berichten verschiedene Medien. 

Hallmann hat ein Schuldenregulierungsverfahren beantragt. Er will Gläubigern innerhalb von zwei Jahren 30 % ihrer Forderungen zurückzahlen. Die «Hallmann Holding» ist von der Insolvenz nicht betroffen, schreibt «bild.de».

Den Unterlagen des Handelsgerichts zufolge seien von der Insolvenz 102 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von 95 Millionen Euro betroffen. Dabei würden 75 Millionen Euro auf Bürgschaften entfallen, schreibt der Alpenländische Kreditorenverband, eine Gläubigerschutzorganisation, auf ihrer Website. 

Hallmanns Sprecher: «Toxisches Marktumfeld»

Der Sprecher von Hallmann sagt zu «bild.de»: «Hintergrund des Antrags ist ein derzeit aussergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld, das in den letzten Monaten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat.»

Aufgrund der angespannten Situation auf den Kapital- und Immobilienmärkten sowie der strukturellen Veränderungen im Finanzierungsumfeld sehe sich Hallmann zu diesem Schritt veranlasst. 

