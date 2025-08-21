95 Millionen EuroMann von «GNTM»-Star Barbara Meier meldet Privatinsolvenz an
Carlotta Henggeler
21.8.2025
Sie gelten als das Glam-Paar: Ex-«GNTM»-Gewinnerin Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann. Jetzt ist fertig mit dem Luxusleben: Der österreichische Immobilien-Mogul hat Privatinsolvenz angemeldet.
Nach dem Finanzdebakel von René Benko hat der nächste österreichische Immobilienguru am Dienstag am Wiener Handelsgericht Privatinsolvenz angemeldet: Es ist Klemens Hallmann (49), der Ehemann von Barbara Meier. Die 38-jährige Deutsche gewann 2007 Heidi Klums Show «Germany’s Next Topmodel».
Die Schulden der Gläubiger? Diese belaufen sich auf 95 Millionen Euro, berichten verschiedene Medien.
Hallmann hat ein Schuldenregulierungsverfahren beantragt. Er will Gläubigern innerhalb von zwei Jahren 30 % ihrer Forderungen zurückzahlen. Die «Hallmann Holding» ist von der Insolvenz nicht betroffen, schreibt «bild.de».
Den Unterlagen des Handelsgerichts zufolge seien von der Insolvenz 102 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von 95 Millionen Euro betroffen. Dabei würden 75 Millionen Euro auf Bürgschaften entfallen, schreibt der Alpenländische Kreditorenverband, eine Gläubigerschutzorganisation, auf ihrer Website.
Hallmanns Sprecher: «Toxisches Marktumfeld»
Der Sprecher von Hallmann sagt zu «bild.de»: «Hintergrund des Antrags ist ein derzeit aussergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld, das in den letzten Monaten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat.»
Aufgrund der angespannten Situation auf den Kapital- und Immobilienmärkten sowie der strukturellen Veränderungen im Finanzierungsumfeld sehe sich Hallmann zu diesem Schritt veranlasst.
