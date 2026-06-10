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Kampf ums Überleben Was, wenn dich ein Wal verschluckt? «Whalefall» zeigt Horror-Szenario

Fabienne Kipfer

10.6.2026

Erst der Weisse Hai, dann die Orcas – jetzt wird der Pottwal zum neuen Schrecken der Meere. Der erste Trailer zu «Whalefall» zeigt einen Taucher, der von einem riesigen Wal verschluckt wird und nur wenig Zeit hat, um zu entkommen.

Fabienne Kipfer

10.06.2026, 16:07

10.06.2026, 16:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Film «Whalefall» erzählt die Geschichte eines jungen Tauchers, der von einem Pottwal verschluckt wird und im Inneren des Tieres ums Überleben kämpft, wobei der Wal möglichst realistisch und nicht als klassisches Monster dargestellt wird.
  • Um die Vertriebsrechte des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 2023 entbrannte ein regelrechter Bieterstreit zwischen den Studios.
  • Die Hauptrolle spielt Weapons-Star Austin Abrams, der bereits in anderen Hollywood-Filmen ums Überleben kämpfen musste.
  • Der Film startet voraussichtlich am 16. Oktober 2026 in den Schweizer Kinos.
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Die Angst vor der Tiefsee bekommt ein neues Gesicht. Hollywood hat diesen beim Pottwal gefunden:

Mit einer Länge von bis zu 18 Metern und einem Gewicht von bis zu 60 Tonnen sind Pottwale die grössten bezahnten Tiere der Erde.

Also tiptop geeignet für ein neues Monster. Die Klickgeräusche, welche die Pottwale für die Orientierung verwenden, eignen sich um den Wal bedrohlicher wirken zu lassen und Spannung aufzubauen.

Taucher landet im Maul des Giganten

Regisseur Brian Duffield studierte für die Verfilmung Daniel Kraus' gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2023, auf dem der Film basiert, und arbeitete eng mit Walexperten zusammen.

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Denn trotz der spektakulären Prämisse sollte der Pottwal möglichst realistisch dargestellt werden. Gegenüber «Variety» betont Duffield, dass der Wal im Film nicht als klassisches Monster inszeniert werde. Vielmehr handle es sich um ein Tier, das Jay versehentlich verschluckt habe.

Der nun veröffentlichte Trailer zeigt bereits Bilder aus den ersten 15 Minuten des Films inklusive der Szene, in der junge Taucher Jay Gardiner (gespielt von Austin Abrams) im Maul des Giganten landet.

Eine ungewöhnliche Entscheidung, wie Duffield erklärt. Das Studio habe die spektakuläre Eröffnungssequenz bewusst ausgewählt, um das Publikum neugierig zu machen, was danach noch passieren kann.

Der Film «Whalefall» startet am 16. Oktober 2026 bei blue Cinema.

Lust auf mehr Film? Hier ein Tipp aus der blue News Redaktion:

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