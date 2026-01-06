Burkart: «Wir haben das Privileg, eine Tour drei bis fünf Jahre spielen zu können» Zu Gast bei «On The Rocks» verrät Manu Burkart etwas über die Zukunftspläne mit Divertimento. 06.01.2026

Comedy-Star Manu Burkart spricht im «On the Rocks»-Talk über das nahende Ende von Divertimento, warum er seinen Erfolg nie richtig geniessen konnte und warum ihn Berggipfel in Bedrängnis bringen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Bucket List» heisst die letzte Tournee von Divertimento. Wie lange spielen Manu Burkart und Jonny Fischer das Stück noch? Darüber spricht Burkart im «On the Rocks»-Talk mit Host Frank Richter.

Der Zürcher verrät, dass er sich trotz seiner SRF-Serie «Hüttengeschichten» keine Pässe und Berggipfel merken kann.

Und er erzählt, was noch auf seiner persönlichen Bucketlist ganz oben steht.

«Bucketlist» heisst das allerletzte Programm der Schweizer Comedystars Divertimento.

Sagen Manu Burkart und Jonny Fischer der Bühne wirklich endgültig Adieu? Oder zelebrieren sie, wie andere Künstler – etwa Howard Carpendale oder Kiss – den Abschied vom Abschied?

«Wir haben uns kein klares Ende gesetzt», sagt Manu Burkart dazu und doppelt nach: «Es ist die letzte Tour, das letzte Programm. Wir haben das Privileg, dass es so gut läuft, dass wir eine Show drei bis fünf Jahre spielen können.» Im Frühling gibt es Divertimento-News, das Duo plant im Halbjahrestakt voraus.

Burkart über Geografie-Kenntnisse: «Da bin ich schlecht»

Über sein «Hüttengeschichten»-Abenteuer mit Tochter Alya erzählt er, dass sein Nachwuchs in einem Alter sei, in dem man ihn «uh peinlich findet.»

Manu Burkart machte dabei eine siebentägige Hüttentour durch die Schweizer Berge. Er besuchte drei Hütten, wurde von seiner 14-jährigen Tochter begleitet und erlebte die Reise als persönliche, verbindende Erfahrung in einer herausfordernden Bergwelt.

Die Sendung lief Mitte Dezember auf SRF1. Nach der Ausstrahlung erhielt er Rückmeldungen von Eltern, deren Teenager sie ebenfalls als peinlich empfinden.

Obwohl er für das TV-Format «Hüttengeschichten» fünfmal durch die Schweiz wanderte, habe er nach eigenen Angaben schlechte Geografie-Kenntnisse. «Bei Pässen und Berggipfeln, darin bin ich richtig schlecht», gesteht der gelernte Lehrer und lacht über seine Schwäche.

Zudem verriet der 48-jährige Komiker, welches Reiseziel ganz oben auf seiner Bucketlist steht und welche Botschaften er Schüler*innen in seinem Vortrag «Deep the Fire» zum Thema Handysucht und Social Media mitgibt. Darüber sprach er in «On the Rocks».

