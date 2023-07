Das neue Gesicht der Männlichkeit Sie tragen Pink und Heels – auch vor Boas schrecken sie nicht zurück. Im Video siehst du Männer, die Schluss mit der altmodischen Vorstellung von Männlichkeit machen. 26.10.2022

Marc Jacobs ist ganz schön pretty in Ballerinas. Versucht der Designer, den flachen Schuh, den einst Audrey Hepburn trug, an den Mann zu bringen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marc Jacobs präsentiert einige Styles rund um den Ballerina-Schuh.

Er besitzt gleich zwei Paar in Schwarz und Türkis.

Der Designer feiert mit seiner Mode alle Geschlechter, auch mit seinen privaten Styles, wie er auf Instagram beweist. Mehr anzeigen

Im Juni postete er gleich mehrmals Fotos von sich in Ballerinas auf seinem Instagram-Account. Vor dem Spiegel eines Hotelzimmers, liegend in der First-Class-Lounge eines Flughafens oder posierend auf der Pariser Place de la Concorde. Auffällig: Marc Jacobs besitzt das Ballerina-Modell in Schwarz und Türkis.

Diesen Monat amüsiert er mit einem Foto von sich auf einer Terrasse. Mit einem Gartenschlauch in der einen und einem Louis-Vuitton-Bag in der anderen Hand. An seinen Füssen? Das schwarze Ballerina-Modell sowie … zwei brav wartenden Hunde.

Der Modedesigner, der bis 2013 der Kreativdirektor von Louis Vuitton war und seit den 80ern unter seinem eigenen Namen Mode entwirft, scheint Gefallen an dem Schuh zu haben. Entworfen hat ihn nicht etwa er selbst oder das Modehaus Louis Vuitton, sondern Balenciaga. Und das Label hat den Schuh nicht nur in mehreren Farben, sondern auch in Grösse 36 bis 46 lanciert.

Der Designer interpretiert den Ballerina-Schuh neu

Sollte es sich um bezahlte Werbung für Balenciaga handeln, ist diese definitiv gelungen. Nun integriert er die Flats in mal mehr, mal weniger maskulinen Looks. Aber Stopp. In der Welt des Marc Jacobs gibt es die Unterscheidung zwischen maskulin und feminin nicht. Schliesslich ist der Designer bekannt dafür, in seiner Mode alle Geschlechter und sexuelle Anziehungen zu feiern.

So trägt er selbst Jupes, taillierte Blazer, Heels und nun eben Ballerinas. Und den klassischen, flachen Schuh ohne Schnürung und mit runder Spitze, der vor allem dank Audrey Hepburn in den 50ern zum Trend wurde, interpretiert der Designer neu.

Für sein eigenes Label hat er nun auch Flats entworfen, nachdem er längere Zeit die Kiki-Boots-Schiene gefahren ist. Du weisst schon, die auffälligen Plateau-Boots, mit denen man jemanden erschlagen könnte.

Jetzt wird es also klassischer im Hause Marc Jacobs. Aber nicht ganz; weisse Socken sollen aus dem Schuh hervorblitzen. Doch «Socken in Schuhen» ist ein anderes Thema.