Barbie-Outfits: Margot Robbie kopiert Claudia Schiffer Zwei blonde Schönheiten, ein Look. Doch wer hat’s erfunden? Kein Zweifel: Getragen hat die Styles als erste Claudia Schiffer und zwar schon vor dreissig Jahren. 19.07.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Margot Robbie hat mehrmals Outfits getragen, die Claudia Schiffer schon 30 Jahre früher getragen hat.

Es handelt sich um Vintage-Looks von Chanel und Versace.

In den Neunzigern war Claudia Schiffer das gefragteste deutsche Topmodel und trug jede Menge Pink. Mehr anzeigen

Zwei blonde Schönheiten, ein Look. Doch wer hat’s erfunden? Kein Zweifel: Getragen hat die Styles als Erste Claudia Schiffer, und zwar schon vor 30 Jahren.

Margot Robbie, die im gleichnamigen Film Barbie spielt, verzaubert momentan in diversen pinken Outfits, für die Stylist Andrew Mukamal verantwortlich ist. Auch auf Red Carpets für die PR des Films setzt Robbie auf Barbie-Glamour. Ein paar der Styles trägt sie jedoch nicht als Erste; diese sind nämlich ganz klar bei Claudia Schiffer abgeguckt worden.

Hommage an Claudia Schiffer

Das gefragteste deutsche Topmodel der Neunziger postete kürzlich Looks auf Instagram, bei der sich Margot Robbie von ihr hat inspirieren lassen. Die Outfits sind tatsächlich die original Vintage-Kleider von Versace und Chanel, lediglich variieren die Accessoires von denen des Originals aus den Neunzigern ab.

Claudia Schiffer schreibt zu den Looks: «Margot Robbie hat guten Geschmack», und betrachtet die kopierten Styles als Hommage an ihren Stil. Zu Recht, schliesslich prägte sie einst eine ganze Epoche mit ihrem Image, verzauberte mit femininen Barbie-inspirierten Looks.

Nicht umsonst wurde «La Schiffer», wie sie in der Szene genannt wird, zu ihrem 50. Geburtstag im Jahr 2020 als Barbiepuppe verewigt.