Margrethe von Dänemark hat den Thron an ihren Sohn Frederik abgegeben. EPA

Königin Margrethe von Dänemark ist nach ihrem Sturz aus dem Spital entlassen worden. Sie hatte sich eine Verletzung am Halswirbel und einen Knochenbruch an der linken Hand zugezogen.

tcar Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die frühere dänische Monarchin, Königin Margrethe II., ist nach einem Sturz aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Sie hatte sich eine Verletzung am Halswirbel und einen Bruch an der Hand zugezogen.

Königin Margrethe trat am 14. Januar 2024 zurück und übergab den Thron an ihren Sohn Frederik, er regiert nun mit seiner Frau Mary. Mehr anzeigen

Die frühere dänische Monarchin, Königin Margrethe II., ist nach einem Sturz aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 84-Jährige sei nun wieder zu Hause auf Schloss Fredensborg, teilte das dänische Königshaus mit.

Die Mutter des dänischen Königs Frederik X. (56) hatte sich bei einem Sturz am Mittwoch eine Verletzung am Halswirbel und einen Knochenbruch an der linken Hand zugezogen. «In der Folge ist die linke Hand jetzt im Gipsverband, und die Königin wird in den kommenden Monaten eine steife Halskrause tragen müssen», hiess es in der Mitteilung.

Am 14. Januar 2024 hat Königin Margrethe abgedankt und den dänischen Thron ihrem Sohn Frederik überlassen. Jener regiert nun zusammen mit seiner Frau Mary.

Am Donnerstag, 19. September, hatte Frederik X. den Spitalaufenthalt seiner Mutter bestätigt aber die dänische Öffentlichkeit gleich mit den Worten beruhigt: «Sie ist im Rigshospitalet gut untergebracht und in guten Händen. Ich bin sehr zuversichtlich.»

«So ist das eben, wenn man älter wird»

Grossnichte Camilla von Rosenborg relativierte den Unfall der Königin gar mit den Worten: «So ist das eben, wenn man älter wird. Wir können ihr nur eine schnelle Genesung wünschen.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment