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Peinlicher Fehler Margrit Läubli (98) beim Prix Walo fälschlicherweise für tot erklärt

Bruno Bötschi

3.5.2026

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Margrit Läubli und César Keiser wurden 2004 mit dem Ehren Prix Walo für ihr Schaffen ausgezeichnet.
Ein Bild aus vergangenen Tagen: Margrit Läubli und César Keiser wurden 2004 mit dem Ehren Prix Walo für ihr Schaffen ausgezeichnet.
Bild: Keystone

Den Organisatoren des Prix Walo unterlief ein peinlicher Fehler: Kabarett-Legende Margrit Läubli wurde fälschlicherweise für tot erklärt. Jetzt stellt Sohn Lorenz Keiser auf Instagram klar: «Meine Mama lebt.»

Bruno Bötschi

03.05.2026, 15:15

03.05.2026, 15:32

Der Prix Walo gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Schweizer Showbusiness.

Am Samstagabend während der Preisverleihung im Zürcher Kongresshaus gab es jedoch einen peinlichen Moment, der auch die Zuschauer*innen vor den TV-Geräten irritierte.

Auf der Leinwand wurde ein Bild der Kabarett-Legende Margrit Läubli gezeigt, auf dem fälschlicherweise der 17. Dezember 2019 als Todesdatum eingeblendet war.

Lorenz Kaiser: «Meine Mama lebt und ist glücklich»

Ein hörbares Raunen ging durch den Saal – und kurz darauf meldete sich Lorenz Keiser, der Sohn von Magrit Läubli und dem 2007 verstorbenen César Keiser, auf seinem Instagram-Account und schrieb in einer Story:

«Meine Mama lebt und ist glücklich.»

Wahr ist zudem: Margrit Läubli konnte am 3. April zusammen mit ihrer Familie den 98. Geburtstag feiern – wie dies damals in einem Video auf dem Instagram-Account ihres Sohnes zu sehen war.

«Meine Mama lebt und ist glücklich»: Instagram-Story von Lorenz Keiser.
«Meine Mama lebt und ist glücklich»: Instagram-Story von Lorenz Keiser.
Bild: Screenshot Instagram

Nur wenige andere Menschen haben die Schweizer Cabaret-Szene über so viele Jahrzehnte hinweg so stark geprägt wie Margrit Läubli gemeinsam mit ihrem Ehemann César Keiser.

Nach mehr als sechs Dekaden Bühnen- und Filmpräsenz war sie auch noch viele Jahre lang nach dem Tod ihres Mannes weiterhin auf den Brettern, die die Welt bedeuten, anzutreffen.

Monika Kälin: «Das tut mir unfassbar leid»

«Das tut mir unfassbar leid», sagte Prix-Walo-Präsidentin Monika Kälin nach der Prix-Walo-Gala im Kongresshaus Zürich, als sie von einem «Blick»-Journalist auf den peinlichen Fehler angesprochen wurde.

22 Sonntags-Fragen. Lorenz Keiser: «Ich bin ein Mensch, der kaum Rituale kennt»

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Und weiter: «Mir war nicht bewusst, dass dieses Bild reingerutscht ist. Und jenen, die es visioniert haben, war es auch nicht bewusst. Darum möchten wir uns entschuldigen, das ist natürlich ein grosser Fehler.»

Lorenz Keiser übrigens, der ähnlich wie seine Eltern als Kabarettist viele Jahrzehnte lang Erfolge feierte, ist im Oktober 2021 zu neuen Ufern aufgebrochen und wanderte nach Bali aus.

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Margrit Läubli (98) beim Prix Walo fälschlicherweise für tot erklärt