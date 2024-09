Sängerin Mariah Carey postete auf Instagram Fotos vom Familienausflug mit ihren Zwillingen. Carey besuchte mit ihren Kindern die Chinesische Mauer. x.com/MariahCarey

Mariah Carey hat mit ihren Zwillingen die Chinesische Mauer besucht. Und wie man den Superstar eben kennt, verzichtete Carey auch beim Familienausflug zum Weltwunder nicht auf hohe Heels.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mariah Carey geht nicht ohne ihre High Heels aus dem Haus – nicht mal, wenn sie die Chinesische Mauer erklimmt.

Die Sängern hat kürzlich das Weltwunder in China zusammen mit ihren Zwillingen besucht und trug dabei hohe Schuhe.

Im Netz kursiert ein Video, das zeigt, wie sie beim Hochgehen der Treppen von zwei Personen gestützt wird.

«Die erste Frau, die die Chinesische Mauer mit Heels erklimmt», finden ihre Fans in den sozialen Medien. Mehr anzeigen

«Jemand hätte mich vor den High Heels warnen sollen», schreibt Mariah Carey zu ihrem Post auf X, der Fotos vom Familienausflug zur Chinesischen Mauer zeigt.

Denn wie man den Superstar eben kennt, besuchte Carey sogar das berühmte Monument in Schuhen mit schwindelerregend hohen Absätzen. Die 55-Jährige scherzt weiter: «Nicht, dass ich darauf gehört hätte.»

Im typischen Style besuchte die Sängerin zusammen mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan (13), die aus ihrer Ehe mit dem Comedian Nick Cannon (43) stammen, das Weltwunder in China: Die «All I Want For Christmas Is You»-Interpretin trug ein schwarzes Häkelkleid, Schmetterling-Schmuck, eine grosse Sonnenbrille, perfektes Make-up – und eben auch High Heels.

Mariah Carey besitzt keine Turnschuhe

Ein Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist, zeigt, wie Carey von zwei Personen gestützt wird. Der unebene Weg macht es ihr nicht leicht, den perfekten Gang mit den High Heels zu wahren.

Turnschuhe wären wohl die bessere Wahl gewesen. Wie das «People»-Magazin schreibt, habe Carey im November bei ihrem Auftritt in der «The Jennifer Hudson Show» aber gestanden, kein einziges Paar zu besitzen, da sie in Sneakers Blasen bekommen würde.

«Nur Mariah Carey würde die Chinesische Mauer in High Heels bezwingen»

Obwohl sich viele Fans über die unpassende Schuhwahl wundern, wird Carey im Netz auch dafür abgefeiert, dass sie sich selbst treu bleibt.

«Nur Mariah Carey würde die Chinesische Mauer in High Heels bezwingen und es tatsächlich schaffen», heisst es in einem Kommentar. Und ein anderer Nutzer schreibt: «Die erste Frau, die die Chinesische Mauer mit Heels erklimmt.»

Der Ausflug zur Chinesischen Mauer mit ihren Zwillingen machte die Sängerin im Vorfeld an ihre Konzerte in Peking.

