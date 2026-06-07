Nicht leicht aus der Ruhe zu bringen: Schlagersängerin Marina Marx. dpa (Archivbild)

Viel Amore – und dann ein kleiner Schock. Im «Fernsehgarten» des ZDF lief am Sonntag nicht alles nach Plan.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schlagersängerin Marina Marx ist während eines Auftritts im «ZDF-Fernsehgarten» mit ihren High Heels gestolpert und von der Bühne gestürzt.

Marx berappelte sich jedoch schnell wieder und sang weiter.

Den Rest des Songs «Bella Italia è Amore» gab sie barfuss zum Besten. Mehr anzeigen

Schlagerstar Marina Marx ist während eines Auftritts im «ZDF-Fernsehgarten» von der Bühne gestürzt – aber sich davon nicht in ihrer Performance stören lassen. Die Sängerin («Wahrheit oder Pflicht») stolperte mit ihren High Heels über den Rand der offenen Plattform und lag kurzzeitig in einer Nische hinter der Bühne, wie in den Live-Bildern der Schlagersendung zu erkennen ist.

Der Sturz hielt Marx jedoch nicht davon ab, unbeirrt weiterzusingen und sich schnell wieder zu berappeln. Den Rest des Songs «Bella Italia è Amore», den sie mit ihrem Kollegen Nino de Angelo sang, gab sie barfuss zum Besten.

«Marina, alles ok?»

De Angelo war die Überraschung nach dem Ende des Auftritts anzumerken: «Oh mein Gott! Das war alles so geplant», scherzte er während des Applauses und fragte seine Kollegin leicht besorgt: «Marina, alles ok?» Diese nahm die Panne mit Humor. «Alles bestens», sagte sie, schnappte sich ihre ausgezogenen High Heels und verliess die Bühne.

Moderatorin Andrea Kiewel setzte auf das Prinzip «The Show Must Go On» und nahm keinerlei Bezug auf den Sturz – sondern kündigte direkt den nächsten Programmpunkt an.