Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby erneut in Haft

Die Skandalmeldungen um Marius Borg Høiby reissen nicht ab. Laut norwegischen Medien wurde der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit am Montagabend erneut verhaftet. Der Vorwurf lautet auf Vergewaltigung.

Laut norwegischen Medien wurde Marius Borg Høiby am Montagabend von der Polizei in Oslo verhaftet.

Der Vorwurf lautet auf Vergewaltigung. Mehr anzeigen

Im Fall um Marius Borg Høiby wurde die Anklage erweitert. Der 27-jährige Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit werde nun auch wegen Vergewaltigung angeklagt.

Das berichten norwegische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Der Rundfunksender NRK schreibt auf seiner Webseite, dass Høiby am Montagabend kurz nach 23 Uhr von der Osloer Polizei verhaftet worden sei.

Marius Borg Høiby ist wegen Vergewaltigung angeklagt

«Was die Polizei über die Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um sexuelles Verhalten ohne Geschlechtsverkehr handelt», schreibt Polizeistaatsanwalt Andreas Kruszewski in einer Pressemitteilung.

Und weiter: «Das Opfer soll nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die Tat zu wehren.»

Konkret werde Marius Borg Høiby verdächtigt, gegen einen Strafrechtsparagrafen verstossen zu haben, «der Geschlechtsverkehr mit einer Person betrifft, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich zu wehren».

Borg Høiby wird aktuell in einer Haftanstalt festgehalten

Die Polizei in Oslo habe aufgrund von Hinweisen, die während der laufenden Ermittlungen gegen Høiby gefunden wurden, einen Bericht eingereicht. Danach habe die Staatsanwaltschaft am 6. November 2024 entschieden, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Høiby wurde laut der Osloer Polizei am Montagabend kurz vor Mitternacht in einem Auto festgenommen. Die Polizei habe darauf Durchsuchungen und Beschlagnahmungen vor Ort durchgeführt, heisst es in der Pressemitteilung weiter.

Marius Borg Høiby soll aktuell in einer Haftanstalt in Oslo festgehalten werden. Es sei aber noch nicht entschieden worden, ob er in die Untersuchungshaft überführt werde.

