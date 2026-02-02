Nur einen Tag vor ProzessbeginnMette-Marits Sohn erneut festgenommen
Carlotta Henggeler
2.2.2026
Die Justizaffäre um Marius Borg Høiby spitzt sich weiter zu: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wurde am Sonntagabend erneut festgenommen – bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten. Die Polizei spricht von Wiederholungsgefahr und beantragt Haft.
Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde nur einen Tag vor Prozessbeginn erneut festgenommen, es ist bereits die dritte Festnahme innerhalb von vier Monaten.
Gegen ihn laufen insgesamt 38 Anklagepunkte, darunter schwere Vorwürfe wie Vergewaltigung sowie neue Anschuldigungen wegen Körperverletzung, Messerbedrohung und Verstoss gegen ein Kontakt- beziehungsweise Besuchsverbot.
Die Polizei beantragt wegen Wiederholungsgefahr vier Wochen Haft. Die Haftanhörung findet schriftlich statt, Høiby erscheint nicht persönlich, und seine Anwältin äussert sich nicht zu den Vorwürfen.
Seine Anwältin bestätigte die Festnahme gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Zuvor war Untersuchungshaft beantragt worden.
Neue Vorwürfe gegen Høiby
Marius Borg Høiby wurde am Sonntagabend wegen neuer Vorwürfe wie Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und Verstoss gegen ein Besuchsverbot festgenommen. Die Polizei beantragt wegen Wiederholungsgefahr eine vierwöchige Haft.