Nur einen Tag vor Prozessbeginn Mette-Marits Sohn erneut festgenommen

Carlotta Henggeler

2.2.2026

Marius Borg Høiby wurde wieder festgenommen. Nur einen Tag vor dem Prozessbeginn. (Archivbild)
Marius Borg Høiby wurde wieder festgenommen. Nur einen Tag vor dem Prozessbeginn. (Archivbild)
Lise Aserud/NTB/AP

Die Justizaffäre um Marius Borg Høiby spitzt sich weiter zu: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wurde am Sonntagabend erneut festgenommen – bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten. Die Polizei spricht von Wiederholungsgefahr und beantragt Haft.

Carlotta Henggeler

02.02.2026, 13:37

02.02.2026, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde nur einen Tag vor Prozessbeginn erneut festgenommen, es ist bereits die dritte Festnahme innerhalb von vier Monaten.
  • Gegen ihn laufen insgesamt 38 Anklagepunkte, darunter schwere Vorwürfe wie Vergewaltigung sowie neue Anschuldigungen wegen Körperverletzung, Messerbedrohung und Verstoss gegen ein Kontakt- beziehungsweise Besuchsverbot.
  • Die Polizei beantragt wegen Wiederholungsgefahr vier Wochen Haft. Die Haftanhörung findet schriftlich statt, Høiby erscheint nicht persönlich, und seine Anwältin äussert sich nicht zu den Vorwürfen.
Mehr anzeigen

Marius Borg Høiby (29), der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, ist festgenommen worden. Ab Dienstag muss er sich vor Gericht verantworten. Gegen ihn liegen unter anderem Vorwürfe wegen Vergewaltigung vor.

Seine Anwältin bestätigte die Festnahme gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Zuvor war Untersuchungshaft beantragt worden.

Neue Vorwürfe gegen Høiby

Marius Borg Høiby wurde am Sonntagabend wegen neuer Vorwürfe wie Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und Verstoss gegen ein Besuchsverbot festgenommen. Die Polizei beantragt wegen Wiederholungsgefahr eine vierwöchige Haft.

Norwegens Prozess des Jahres. Mette-Marits Sohn vor Gericht – das musst du dazu wissen

Norwegens Prozess des JahresMette-Marits Sohn vor Gericht – das musst du dazu wissen

Insgesamt ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wegen 38 Straftaten angeklagt, über die ab Dienstag vor dem Amtsgericht Oslo verhandelt werden soll.

Die Haftanhörung findet einen Tag vor Prozessbeginn als schriftliches Verfahren statt, Høiby erscheint nicht persönlich, und seine Verteidigerin äussert sich nicht zu den Vorwürfen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit benötigt eine Lungentransplantation. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose. In den letzten Monaten hatte sich die Krankheit verschlimmert.

19.12.2025

