Marvel-Star ist obdachlos und bittet auf Tiktok um Hilfe

Mit Tiktok-Videos machte Nachwuchsschauspieler Jack Veal auf seine prekäre Lage aufmerksam: Er sei mit 17 Jahren obdachlos geworden und brauche Hilfe – die er offenbar inzwischen bekommen hat.

Schauspieler Jack Veal, bekannt aus der Marvel-Serie «Loki», wandte sich auf Tiktok mit der Offenbarung, obdachlos zu sein, an die Öffentlichkeit.

In den Clips erklärte der 17-Jährige, dass er derzeit in einem unsicheren Wohnwagen lebt und von den Behörden keine Unterstützung erhalten habe.

Nach der viralen Verbreitung seiner Videos erhielt Veal schliesslich Hilfe vom Sozialamt. Mehr anzeigen

Es ist ein ungewöhnlicher Aufruf und Hilfeschrei: Jack Veal – ein 17-jähriger Schauspieler, der in der ersten Staffel der Marvel-Serie «Loki» als Kid Loki auftrat – hat mehrere Videos auf Tiktok gepostet, in denen er enthüllt, dass er derzeit keine feste Bleibe hat und eine Unterkunft sucht.

«Hi. Ich bin ein berühmter Schauspieler, ich bin 17 und ich bin obdachlos», beginnt Veal einen der Clips.

Der Nachwuchsschauspieler, der bereits in Filmen wie «The Favourite», «The Corrupted» und «Come Away» mitspielt und eine wiederkehrende Rolle in der Netflix-Dramedy «The End of the F***ing World» hatte, erklärte, dass er bisher «nicht viel» darüber erzählt habe, «was in meinem Leben passiert ist». Es sei aber nun «an der Zeit, die Wahrheit zu enthüllen».

«Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, wurde ich zu Hause missbraucht. Es war körperliche Gewalt, emotionaler Missbrauch und so weiter.» Er habe auch mit psychischen Problemen zu kämpfen: «Ich habe Autismus, ADHS und werde gerade auf bipolare Störungen und Psychosen untersucht», sagte Veal in den Videos.

Jack Veal: «Schlafe derzeit in einem kaputten Wohnwagen»

In dem Video erklärt Jack Veal zudem, dass er nicht bei seinen Grosseltern bleiben könne, weil sein Grossvater «unheilbar krank» sei. «Ich kann nirgendwo anders hin und ich brauche Hilfe.»

Und weiter: «Das Sozialamt weigert sich, mir zu helfen, obwohl ich es ihnen gesagt habe. Ich bin verzweifelt. Ich habe auf der Strasse geschlafen. Zurzeit schlafe ich in einem Wohnwagen, der eingeschlagene Fenster hat, unsicher ist und zwei Stunden von meiner Arbeit entfernt liegt, was bedeutet, dass ich jeden Tag Mühe habe, zur Arbeit zu kommen. Es ist schwierig. Das Leben ist hart. Im Moment habe ich nichts anderes. Ich flehe euch auf Knien an, dies mitzuteilen, etwas zu tun, die Botschaft zu verbreiten, wie die Regierung die Kinder behandelt.»

Veals Tiktok-Videos zeigen Wirkung

Offensichtlich haben die Clips auf Tiktok Wirkung gezeigt: Am Dienstag, nachdem seine Videos viral gegangen waren, sagte Jack Veal, dass er einen Anruf vom Sozialamt erhalten habe, dass er möglicherweise in eine Pflegefamilie vermittelt werden könne.

Er dankte seinen Follower*innen, die seine Videos geteilt hatten: «Ich weiss nicht, was ihr getan habt, aber es ist an die Öffentlichkeit gelangt und hat mir wirklich geholfen. Sie werden jetzt aktiv. Sie tun tatsächlich etwas», erklärt der 17-Jährige. «Gott segne euch alle. Ich danke euch sehr.»

Die Videos des Nachwuchsschauspielers werden weiterhin fleissig kommentiert. Eine Userin schreibt unter dem Clip mit der Botschaft, dass Veal einen Ort gefunden haben soll: «Es war, weil DU mutig genug warst, um Hilfe zu bitten. Pass auf dich auf.»

