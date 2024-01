Glynis Johns starb im Alter von 100 Jahren. Ihre bekannteste Rolle war die der Winifred Banks im Filmmusical «Mary Poppins» in den 60er-Jahren. Bild: IMAGO/glasshouseimages

Schauspielerin Glynis Johns ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Die Britin spielte in gegen 100 Filmen mit. Ihre bekannteste Rolle war die der Winifred Banks im Filmmusical «Mary Poppins».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Glynis Johns ist im Alter von 100 Jahren gestorben.

Ihre bekannteste Rolle war die der Winifred Banks im Filmmusical «Mary Poppins», welche sie Mitte der 60er-Jahre spielte.

Bereits als Teenagerin gab Johns ihr Bühnendebüt, bevor sie Ende der 30er-Jahre ihre Filmkarriere startete. Mehr anzeigen

Im vergangenen Oktober feierte sie ihren 100. Geburtstag, nun trauern Familie, Freund*innen und Fans um Glynis Johns.

Die britische Schauspielerin, die in Südafrika geboren wurde, starb am Donnerstag «eines natürlichen Todes in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Los Angeles». Das teilte ihr Manager Mitch Clem dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» mit.

Bereits als Teenagerin gab Johns ihr Debüt im Theater, bevor sie 1938 ihre Filmkarriere startete. Zunächst war sie vor allem in Nebenrollen zu sehen. Als «Miranda» gelang ihr 1948 im gleichnamigen Film der Durchbruch.

«Mary Poppins» machte Glynis Johns zum Star

Es folgten Rollen in Kinohits wie «Die Reise ins Ungewisse», «Der Unwiderstehliche» oder den Disney-Filmen «Eine Prinzessin verliebt sich» und «Rob Roy – Der königliche Rebell».

Weltweite Bekanntheit erlangte Glynis Johns Mitte der 60er-Jahre als Frauenrechtlerin und Mutter Winifred Banks in Disneys «Mary Poppins», einem der erfolgreichsten Filmmusicals aller Zeiten.

Bereits als Teenagerin gab Glynis Johns ihr Bühnendebüt, bevor sie 1938 ihre Filmkarriere startete. Bild: IMAGO/YAY Images

Danach war Glynis Johns in vielen grossen Hollywood-Produktionen zu sehen. Sie spielte auch in Erfolgsserien wie «Cheers», «Mord ist ihr Hobby» und «Love Boat» mit.

Später bekam sie mit «Glynis» sogar ihre eigene Sitcom beim US-amerikanischen TV-Sender CBS, in der sie eine Krimiautorin und Amateurdetektivin verkörperte.

Glynis Johns war einmal für den Oscar nominiert

Die Schauspielerin wurde für ihre Darbietungen auf der Leinwand und am Broadway mit mehreren Awards ausgezeichnet. Zudem wurde sie für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert und 1998 offiziell zur «Disney Legende» gekürt. Ein Jahr später beendete sie ihre Karriere.

Glynis Johns war viermal verheiratet und hatte einen Sohn, der ebenfalls als Schauspieler arbeitete. Gareth Forwood starb vor 17 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

