Loretta Swit war durch ihre Rolle als Major Margaret Houlihan in der Hit-Serie «M*A*S*H» bekannt. sda

Als Margaret «Hot Lips» Houlihan wurde sie weltberühmt, als Tierschützerin engagierte sie sich leidenschaftlich: Loretta Swit ist tot. Die Emmy-Preisträgerin starb im Alter von 87 Jahren in New York.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Loretta Swit, bekannt als Major Margaret «Hot Lips» Houlihan in der Serie «MASH», ist im Alter von 87 Jahren in New York gestorben – vermutlich eines natürlichen Todes.

Swit war von 1972 bis 1983 Teil der Serie, wurde zweimal mit dem Emmy ausgezeichnet und prägte eine der komplexesten weiblichen TV-Rollen ihrer Zeit.

Neben der Schauspielerei setzte sie sich intensiv für den Schutz von Tieren ein, unter anderem mit ihrer Organisation «SwitHeart Animal Alliance». Mehr anzeigen

Die Schauspielerin Loretta Swit, bekannt für ihre Rolle als Major Margaret «Hot Lips» Houlihan in der Serie «MASH», ist im Alter von 87 Jahren in New York gestorben. Die TV-Welt trauert um eine prägende Figur der Fernsehgeschichte.

Die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Loretta Swit hat viele Menschen bewegt. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Major Margaret «Hot Lips» Houlihan in der beliebten CBS-Serie «MASH». Am Freitag verstarb sie in ihrem Zuhause in New York City im Alter von 87 Jahren. Ihr Sprecher Harlan Boll teilte mit, dass sie vermutlich eines natürlichen Todes starb, wie «The Hollywood Reporter» berichtete.

Zehn Emmy-Nominierungen mit «MASH»

Loretta Swit prägte die Fernsehlandschaft über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Ihre Darstellung der strengen, aber vielschichtigen Oberschwester in «MASH» machte sie zu einer der bekanntesten Figuren der Serie. Von 1972 bis 1983 war sie Teil der Show und entwickelte ihre Rolle von einer eindimensionalen Antagonistin zu einem der komplexesten weiblichen Charaktere im Fernsehen.

Ihre schauspielerische Leistung wurde vielfach anerkannt. Swit erhielt zehn Emmy-Nominierungen, jedes Jahr, in dem «MASH» ausgestrahlt wurde, mit Ausnahme des ersten Jahres. Zweimal, 1980 und 1982, wurde sie mit dem Emmy ausgezeichnet. Neben Alan Alda, der Hawkeye Pierce spielte, war sie eine der wenigen, die sowohl in der Pilotfolge als auch im Serienfinale zu sehen waren.

Loretta Swit mit den Darstellern von «M*A*S*H». (Archivbild) Doug Pizac/AP/dpa

Das Finale der Serie am 28. Februar 1983 stellte mit fast 106 Millionen Zuschauern einen Rekord auf, der bis heute ungebrochen ist. Ein besonderer Moment in dieser Episode war ein 35-sekündiger Kuss zwischen Swit und Alda, der aufgrund der hohen Werbeeinnahmen als der teuerste Kuss der Fernsehgeschichte gilt.

Abseits der Schauspielerei engagierte sich Swit leidenschaftlich für den Tierschutz. 2016 gründete sie die «SwitHeart Animal Alliance», eine Organisation, die sich dem Schutz von Tieren widmet. Sie verkaufte ihre eigenen Kunstwerke, um Spenden zu sammeln, und setzte sich 1999 vor dem Kongress gegen «Crush Videos» ein, in denen Tiere gequält werden.

Die US-Schauspielerin Loretta Swit ist gestorben. ( Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Loretta Jane Szwed, so ihr Geburtsname, kam am 4. November 1937 in Passaic, New Jersey, zur Welt. Ihre Eltern, polnische Einwanderer, waren skeptisch gegenüber ihrer Karriere im Showbusiness. Doch bereits im Alter von sieben Jahren stand sie auf der Bühne. Sie studierte an der American Academy of Dramatic Arts und bei Gene Frankel in Manhattan. Nach ihrem Umzug nach Los Angeles im Jahr 1970 sammelte sie erste Erfahrungen in Serien wie «Hawaii Five-O», «Mission: Impossible» und «Gunsmoke», bevor sie ihre ikonische Rolle in «MASH» erhielt.

Von 1983 bis 1995 war Swit mit dem Schauspieler Dennis Holahan verheiratet, den sie am Set von «MASH» kennengelernt hatte. In den letzten Jahren ihres Lebens zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr letzter Filmauftritt war im Jahr 2019.