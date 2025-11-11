Kinostart «Das Leben der Wünsche»: Interview mit Matthias Schweighöfer 05.11.2025

In «Das Leben der Wünsche» muss sich Matthias Schweighöfer der dunklen Seite seiner Sehnsüchte stellen. Bei blue News erzählt er, welche kleinen Dinge er sich im echten Leben wünscht – und wie der Dreh mit seiner Partnerin Ruby O. Fee war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Das Leben der Wünsche» trifft Felix, gespielt von Matthias Schweighöfer, auf einen mysteriösen Fremden, der ihm drei Wünsche anbietet.

Der Film nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise zu den tiefsten menschlichen Bedürfnissen.

An der Seite von Schweighöfer sind seine Partnerin Ruby O. Fee , Benno Fürmann und Henry Hübchen in Nebenrollen zu sehen. Mehr anzeigen

Was wäre, wenn all unsere Wünsche plötzlich Realität würden – auch jene, die tief in uns verborgen liegen? Diese Frage steht im Zentrum von «Das Leben der Wünsche», einer fantastischen Liebesgeschichte mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle.

Felix ist privat, wie beruflich am Ende. Als ihm ein mysteriöser Fremder drei Wünsche anbietet, scheint sich sein Leben mit einem einzigen Satz zum Positiven zu wenden – bis auch seine dunkelsten Begierden zum Vorschein kommen. Ein emotionales Abenteuer über Sehnsucht, Versuchung und die Suche nach wahrem Glück.

blue News traf Matthias Schweighöfer Ende September im Rahmen des Zurich Film Festival. Im Video-Interview erfährst du, was er sich praktisches wünschen würde, ob er einen Glücksbringer hat und wie die Dreharbeiten mit seiner Partnerin Ruby O. Fee verliefen.

«Das Leben der Wünsche» läuft ab 13. November 2025 bei blue Cinema.

