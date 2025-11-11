  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kinostart «Das Leben der Wünsche» Matthias Schweighöfer: «Ruby kann richtig hart zuhauen»

Fabienne Berner

11.11.2025

Kinostart «Das Leben der Wünsche»: Interview mit Matthias Schweighöfer

Kinostart «Das Leben der Wünsche»: Interview mit Matthias Schweighöfer

05.11.2025

In «Das Leben der Wünsche» muss sich Matthias Schweighöfer der dunklen Seite seiner Sehnsüchte stellen. Bei blue News erzählt er, welche kleinen Dinge er sich im echten Leben wünscht – und wie der Dreh mit seiner Partnerin Ruby O. Fee war.

Fabienne Berner

11.11.2025, 20:47

11.11.2025, 21:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In «Das Leben der Wünsche» trifft Felix, gespielt von Matthias Schweighöfer, auf einen mysteriösen Fremden, der ihm drei Wünsche anbietet.
  • Der Film nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise zu den tiefsten menschlichen Bedürfnissen.
  • An der Seite von Schweighöfer sind seine Partnerin Ruby O. Fee, Benno Fürmann und Henry Hübchen in Nebenrollen zu sehen.
Mehr anzeigen

Was wäre, wenn all unsere Wünsche plötzlich Realität würden – auch jene, die tief in uns verborgen liegen? Diese Frage steht im Zentrum von «Das Leben der Wünsche», einer fantastischen Liebesgeschichte mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle.

Felix ist privat, wie beruflich am Ende. Als ihm ein mysteriöser Fremder drei Wünsche anbietet, scheint sich sein Leben mit einem einzigen Satz zum Positiven zu wenden – bis auch seine dunkelsten Begierden zum Vorschein kommen. Ein emotionales Abenteuer über Sehnsucht, Versuchung und die Suche nach wahrem Glück.

blue News traf Matthias Schweighöfer Ende September im Rahmen des Zurich Film Festival. Im Video-Interview erfährst du, was er sich praktisches wünschen würde, ob er einen Glücksbringer hat und wie die Dreharbeiten mit seiner Partnerin Ruby O. Fee verliefen.

«Das Leben der Wünsche» läuft ab 13. November 2025 bei blue Cinema.

Mehr zu Matthias Schweighöfer

Ist «Army of Thieves» Top oder Flop? «Hier sieht alles so billig aus»

Ist «Army of Thieves» Top oder Flop? «Hier sieht alles so billig aus»

Matthias Schweighöfer hat unsere Hosts mit seinem Action-Film «Army of Thieves» überhaupt nicht überzeugt. Doch was sagt das Publikum dazu? Die Antwort gibts in der neuen Folge «Popcorn/Flopcorn».

06.01.2022

Meistgelesen

Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus
Höfl-Riesch verrät: So kam es zum Bruch mit Lindsey Vonn
Dreijähriger verhungert – Mordanklage gegen Eltern
Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide
Wo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?

Mehr aus dem Ressort

Springsteen-Biografie im Kino. Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Springsteen-Biografie im KinoEin tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

«Tron: Ares» im Kino. KI ausser Kontrolle: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»

«Tron: Ares» im KinoKI ausser Kontrolle: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview. «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview«Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»