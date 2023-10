«Sie kommt aus einer ganz anderen Welt als ich. Erst durch diesen Gegensatz habe ich gemerkt, wie ich wirklich ticke»: Matthias Schweighöfer über die Partnerschaft mit seiner Freundin Ruby O. Fee. Bild: IMAGO/Eventpress

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee gelten als das Glamour-Paar in Deutschland. Trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten sollen die beiden ziemlich gut harmonieren. Dahinter steckt jedoch viel Arbeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind seit 2019 ein Paar.

In der Oktober-Ausgabe der «Vogue» spricht das Schauspieler-Paar ausführlich über seine Beziehung.

«Wir machen seit Jahren jede Woche eine gemeinsame Gesprächstherapie», verrät Fee. Mehr anzeigen

«Oppenheimer» ist der Hollywood-Blockbuster des vergangenen Sommers. Mit dabei: Matthias Schweighöfer.

Dieser Tage auf Netflix angelaufen: der Action-Thriller «Heart of Stone». In einer wichtigen Nebenrolle dabei: Matthias Schweighöfer.

Der 42-jährige deutsche Schauspieler, der seit 2019 mit Schauspielerin Ruby O. Fee zusammen ist, taucht aktuell immer öfter in internationalen Filmproduktionen auf.

Aber auch seine 27-jährige Partnerin steht seit Kindertagen im Rampenlicht. Einem grösseren Publikum bekannt wurde Fee 2010 durch die Hauptrolle in der TV-Serie «Allein gegen die Zeit».

Matthias Schweighöfer: «Gelernt, besser zu kommunizieren»

Nun spricht das Schauspieler-Paar in der Oktober-Ausgabe der «Vogue» ausführlich über seine Beziehung. «Wir merkten schnell, dass wir lange zusammenbleiben wollen, und haben daher früh angefangen, daran zu arbeiten, um noch mehr zusammenzuwachsen», sagt Fee.

Deshalb machen sie und Schweighöfer seit längerer Zeit jede Woche eine gemeinsame Gesprächstherapie. «Das ist schön für uns als Paar – hilft mir aber auch für meine eigene Entwicklung extrem weiter.»

«Ich habe gelernt, besser zu kommunizieren und mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen», ergänzt Schweighöfer. Er sei jemand, der beruflich gerne führe. «Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreissen und durchziehen.»

Genau so sei es auch am Anfang ihrer Partnerschaft gewesen, so der Schauspieler. «Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht.»

Sie dagegen, sagt Fee, sei früher «übertrieben emotional» gewesen. «Durch die Therapie kann ich heute damit besser umgehen.»

Ruby O. Fee: «Ich probiere gern herum»

So unterschiedlich wie ihre Persönlichkeiten sind auch die Biografien der beiden. Schweighöfer wuchs in einer Schauspielfamilie in Chemnitz auf, stand schon früh auf Theaterbühnen, startete seine Filmkarriere mit 16.

Fee wurde in Costa Rica geboren, reiste als Kind mit ihrer Familie durch Bali, Indien und Brasilien, lernte von klein auf verschiedene Kulturen kennen. Das haben sie auch stilistisch geprägt. «Ich probiere gern herum und fühle mich frei, wenn etwas aus meinen eigenen Händen entsteht», sagt sie.

Und weiter: «Matthias kann spontan ein ganzes Stadion unterhalten. Das finde ich immer wieder krass. Diese Gabe schätze ich sehr an ihm und würde mir gern eine Scheibe davon abschneiden.»

Seine Partnerin dagegen sei ein Freigeist, so Matthias Schweighöfer. «Sie kommt aus einer ganz anderen Welt als ich. Erst durch diesen Gegensatz habe ich gemerkt, wie ich wirklich ticke.»

Fee und Schweighöfer hatten ihre Beziehung im Februar 2019 öffentlich gemacht. Zwei Jahre später traten sie im Netflix-Film «Army Of Thieves» gemeinsam auf.

