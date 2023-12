«Wer stieht mir die Show»: Matthias Schweighöfer singt sich ein Ständchen Mit eigenem Text: Die beiden Freunde Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheidt kommen gemeinsam ins «WSMDS»-Studio und setzen sich zu den Klängen von «Shallow» ans Klavier. Ach ja, zum Schluss gab es dann sogar noch ein kleines Bussi. 04.12.2023

Bei «Wer stiehlt mir die Show?» standen sich am Sonntagabend Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheidt gegenüber. Der Schauspieler lässt den Moderator fast verzweifeln – und am Ende gab es einen Kuss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Joko Winterscheidt hat im letzten Wettbewerb der aktuellen Sendung «Wer stiehlt mir die Show» gegen Matthias Schweighöfer verloren.

Als hätte er nie etwas anderes getan: Matthias Schweighöfer schlüpft als Show-Dieb im Glitzersakko in die Moderation.

Matthias eröffnet «Wer stieht mir die Show» mit einem grossen Auftritt: Zusammen mit Joko singen sie am Klavier den Hit «Shallow» von Lady Gaga und Bradley Cooper. Mehr anzeigen

In dieser besonderen Quizshow geht es darum, einem Mitglied des Ratepanels, Showerfinder Joko Winterscheidt in seinem eigenen Quiz zu schlagen. Gelingt es, wird er/sie in der darauffolgenden Woche zum Showmaster und darf die Sendung nach eigenem Geschmack umgestalten. Genau das gelang bei vergangener Ausgabe Matthias Schweighöfer.

Nun durfte er in der gestrigen Sendung moderieren und den Abend selbst gestalten. Der Auftakt gelang – Zusammen mit Verlierer Joko Winterscheidt performten sie den Welthit «Shallow» von Lady Gaga und Bradley Cooper. Jedoch in einer etwas anderen Version.

«Erzähl mir mal mein Freund, warum bist du so superschlau, talentiert und schön, stiehlst mir einfach so die Show? Ich verehr dich, deine Muskeln faszinieren mich und deine Intelligenz im Vergleich mit dir, da stink ich ab», beginnt Joko in Richtung Matthias.

Küsschen zwischen Winterscheidt und Schweighöfer

Und der singt zurück: «Hör mal zu mein Freund, sei doch nicht so streng zu dir, ja ich bin schön und schlau und habe einen optimalen Körperbau.»

Mit diesem Ständchen und einem Küsschen ist die Show eröffnet. Schweighöfer holt als neuer Gastgeber wie immer eine Wildcard-Gewinnerin hinzu. Sie heisst Judith und ist 19 Jahre alt. Ebenfalls dabei David Fitz, Hazel Brugger und eben Joko Winterscheidt.

Die grossartige Show-Eröffnung inklusive Kuss siehst du oben im Video.

