Vom TV-Moderator zum Manager und Festivalbesitzer: Max Loong spricht über seine neue Rolle beim 21. ZFF, seine Beziehungen in der Traumfabrik Hollywood – und warum die Stars so gerne an den Zürichsee reisen.

Das 21. Zurich Film Festival, kurz ZFF , findet vom 25. September bis 4. Oktober statt

Moderator und Unternehmer Max Loong ist neu Co-Besitzer des Festivals. Im Interview mit blue News verrät der 45-Jährige, warum das ZFF bei vielen Hollywood-Schauspieler*innen derart beliebt ist.

Stars wie Dakota Johnson , Russel Crowe, Benedict Cumberbatch, Wagner Moura, Colin Farrell, Alexander Skarsgård, James McAvoy, Matthias Schweighöfer oder Anke Engelke machen dem ZFF in diesem Jahr ihre Aufwartung. Mehr anzeigen

Max Loong ist dieses Jahr nicht nur Gastgeber auf der Bühne, sondern erstmals auch Miteigentümer des Zurich Film Festival. Was sich für ihn damit verändert hat?

«Ich will aktiv mitgestalten – das ZFF hat das Zeug dazu, sich international noch stärker zu etablieren», sagt der 45-Jährige.

Im Interview mit blue News spricht Loong über seinen Background in der Hospitality- und Showbranche, über das besondere Flair der Stadt Zürich und warum viele internationale Gäste das ZFF als ihr Lieblingsfestival bezeichnen.

Persönliche Betreuung der Gäste als Erfolgsgarant

«Bei uns werden die Stars vom ersten Moment an persönlich betreut – sie erleben Zürich richtig», sagt Max Loong.

Kein Wunder, dass Stars wie Schauspielerin Kate Winslet nicht nur über den grünen Teppich vom ZFF spazieren, sondern sich zudem Zeit dafür nehmen, um in der Limmat schwimmen zu gehen.

Loongs persönlicher Höhepunkt am diesjährigen ZZFs ist der Besuch von Dakota Johnson: «Ich freue mich mega auf das Gespräch mit ihr. Sie wirkt total sympathisch – und ich habe im Vorfeld einige ihrer Filme extra nochmals angeschaut.»

Warum Till Schweiger während der Corona-Pandemie für viele Lacher am ZFF sorgte, welche Ambitionen Max Loong für das Filmfestival hat – und was ihn an der Stadt Zürich jedes Jahr aufs Neue begeistert, erfährst du im Video.

