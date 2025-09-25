  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hoher Besuch am ZFF Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars Zürich lieben

Vania Spescha

25.9.2025

Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars das ZFF lieben

Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars das ZFF lieben

Vom TV-Moderator zum Manager und Festivalbesitzer: Max Loong spricht über seine neue Rolle beim 21. ZFF, seine Beziehungen in der Traumfabrik Hollywood – und warum die Stars so gerne an den Zürichsee reisen.

25.09.2025

Vom TV-Moderator zum Manager und Festivalbesitzer: Max Loong spricht über seine neue Rolle beim 21. ZFF, seine Beziehungen in der Traumfabrik Hollywood – und warum die Stars so gerne an den Zürichsee reisen.

,

Vania Spescha, Fabienne Berner

25.09.2025, 16:32

25.09.2025, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das 21. Zurich Film Festival, kurz ZFF, findet vom 25. September bis 4. Oktober statt
  • Moderator und Unternehmer Max Loong ist neu Co-Besitzer des Festivals. Im Interview mit blue News verrät der 45-Jährige, warum das ZFF bei vielen Hollywood-Schauspieler*innen derart beliebt ist.
  • Stars wie Dakota Johnson, Russel Crowe, Benedict Cumberbatch, Wagner Moura, Colin Farrell, Alexander Skarsgård, James McAvoy, Matthias Schweighöfer oder Anke Engelke machen dem ZFF in diesem Jahr ihre Aufwartung.
Mehr anzeigen

Max Loong ist dieses Jahr nicht nur Gastgeber auf der Bühne, sondern erstmals auch Miteigentümer des Zurich Film Festival. Was sich für ihn damit verändert hat?

«Ich will aktiv mitgestalten – das ZFF hat das Zeug dazu, sich international noch stärker zu etablieren», sagt der 45-Jährige.

Im Interview mit blue News spricht Loong über seinen Background in der Hospitality- und Showbranche, über das besondere Flair der Stadt Zürich und warum viele internationale Gäste das ZFF als ihr Lieblingsfestival bezeichnen.

Persönliche Betreuung der Gäste als Erfolgsgarant

«Bei uns werden die Stars vom ersten Moment an persönlich betreut – sie erleben Zürich richtig», sagt Max Loong.

Kein Wunder, dass Stars wie Schauspielerin Kate Winslet nicht nur über den grünen Teppich vom ZFF spazieren, sondern sich zudem Zeit dafür nehmen, um in der Limmat schwimmen zu gehen.

Schweizer in LA. Max Loong: «Hier fehlt zur Zeit der übliche Vibe, der Freigeist»

Schweizer in LAMax Loong: «Hier fehlt zur Zeit der übliche Vibe, der Freigeist»

Loongs persönlicher Höhepunkt am diesjährigen ZZFs ist der Besuch von Dakota Johnson: «Ich freue mich mega auf das Gespräch mit ihr. Sie wirkt total sympathisch – und ich habe im Vorfeld einige ihrer Filme extra nochmals angeschaut.»

Warum Till Schweiger während der Corona-Pandemie für viele Lacher am ZFF sorgte, welche Ambitionen Max Loong für das Filmfestival hat – und was ihn an der Stadt Zürich jedes Jahr aufs Neue begeistert, erfährst du im Video.

Mehr aus dem Ressort

Stephen Kings «The Long Walk» – Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Stephen Kings «The Long Walk» – Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Mit «The Long Walk» startet am 11. September 2025 eine weitere Stephen-King-Verfilmung in den Kinos – und sie ist nichts für schwache Nerven. blue News sagt dir, worauf du dich gefasst machen musst.

09.09.2025

Mehr zum ZFF

Ehrung mit dem Goldenen Auge. Dieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

Ehrung mit dem Goldenen AugeDieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

Golden Icon Award. Zürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell

Golden Icon AwardZürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell

21. Ausgabe des ZFF. Zurich Film Festival lockt mit «Sherlock»-Star Benedict Cumberbatch

21. Ausgabe des ZFFZurich Film Festival lockt mit «Sherlock»-Star Benedict Cumberbatch

Meistgelesen

Russische Langstreckenbomber vor Alaska aufgetaucht
«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
«Ich hätte nie gewollt, dass er stirbt» – Martin H. entschuldigt sich im Gerichtssaal
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Büchel kritisiert die FIS nach Franzosos Tod: «Worte retten keine Leben»