Filmstar hatte ALS «Grey's Anatomy»-Star Eric Dane ist tot

dpa

20.2.2026 - 06:50

Mit seiner Rolle in der Serie «Grey's Anatomy» wurde Eric Dane weltberühmt.
Mit seiner Rolle in der Serie «Grey's Anatomy» wurde Eric Dane weltberühmt.
dpa

US-Schauspieler Eric Dane wurde als Arzt in der Krankenhausserie «Grey's Anatomy» weltweit bekannt. 2025 gab er bekannt, eine unheilbare Krankheit zu haben.

DPA

20.02.2026, 06:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Schauspieler Eric Dane, bekannt aus «Grey's Anatomy», ist im Alter von 53 Jahren gestorben, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Sprecherin berichten.
  • Erst im April 2025 hatte Dane öffentlich gemacht, dass er an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS leidet, die schliesslich zum Tod führt.
  • Weltweite Bekanntheit erlangte er als Dr. Mark Sloan («McSteamy») in «Grey's Anatomy» und spielte später unter anderem in «The Last Ship», «Euphoria» sowie in mehreren Kinofilmen mit.
Mehr anzeigen

Der mit der Serie «Grey's Anatomy» bekanntgewordene US-Schauspieler Eric Dane ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. «Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren», zitierte die «New York Times» eine Mitteilung von einer Sprecherin Danes, Melissa Bank. Auch die «Washington Post» zitierte aus der Erklärung.

Erst im April 2025 hatte der Schauspieler mitgeteilt, an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.

Mehr als Grey's Anatomy

Dane erlangte mit seiner Rolle in der Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy» weltweite Berühmtheit. Er spielte den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan – auch «McSteamy» genannt. Nach sechs Jahren «Grey's Anatomy» übernahm er in der Endzeit-Serie «The Last Ship» die Hauptrolle eines Navy-Captains. Ab 2019 stand er für die HBO-Produktion «Euphoria» vor der Kamera.

Dane wirkte auch in mehreren Spielfilmen mit, darunter «X-Men: Der letzte Widerstand», «Marley & Ich», «Valentinstag» oder «Bad Boys: Ride or Die». Krankheitsbedingt nahm seine Karriere ein plötzliches Ende.

Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schliesslich zu Tod führen.

Nach Verhaftung von Ex-Prinz Andrew: Briten regieren: «Er hat es voll und ganz verdient»

Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor sorgt im Vereinigten Königreich für Aufsehen. Nach Reaktionen aus Politik und Königshaus melden sich nun auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort.

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor ist verhaftet – und der Fall könnte die britische Monarchie in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten stürzen.

Natur hat im Krieg keine Chance – Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – die Folgen sind bitter

Wo einst dichter Akazienwald stand, bleiben nur noch Stümpfe. Im Sudan wird ein jahrhundertealter Naturraum im Krieg zur Brennstoffquelle. Die Folgen treffen Tiere, Menschen – und den Schutz vor den Nil-Fluten.

Nach Verhaftung von Ex-Prinz Andrew: Briten regieren: «Er hat es voll und ganz verdient»

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Natur hat im Krieg keine Chance – Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – die Folgen sind bitter

