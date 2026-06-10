Marius Borg Høiby muss bis zum Prozessurteil im Gefängnis bleiben. (Archivfoto) Lise Aserud/NTB/dpa

Rückschlag für Marius Borg Høiby: Der 28-Jährige muss bis zum Urteil in Untersuchungshaft bleiben. Das Gericht befürchtet weitere Straftaten im Falle einer Freilassung.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Berufungsgericht hat entschieden, dass Marius Borg Høiby bis zum Urteil in U-Haft bleibt. Es sieht weiterhin ein hohes Risiko für neue Straftaten.

Høiby hatte die Freilassung beantragt, um bei seiner schwer kranken Mutter Mette-Marit zu sein. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch erfolgreich Berufung gegen eine frühere Freilassungsentscheidung ein.

Das Urteil im Prozess gegen Høiby wird für kommenden Montag erwartet. Er ist in 40 Punkten angeklagt, die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft. Mehr anzeigen

Ein Berufungsgericht sei zu dem Schluss gekommen, dass «weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Høiby im Falle seiner Freilassung neue Straftaten begehen werde», berichtete der norwegische Rundfunk.

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hatte die Freilassung beantragt, um bei seiner lebensbedrohlich kranken Mutter sein zu können. Ein Gericht in Oslo hatte seinem Antrag am Montag stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen umgehend Berufung eingelegt – mit aufschiebender Wirkung.

Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts könnte Høiby nun noch vor den Obersten Gerichtshof ziehen. «Wir sind sehr, sehr enttäuscht und verstehen den Beschluss nicht», sagte Høibys Verteidigerin Ellen Holager Andenæs laut dem Sender NRK.

Urteil gegen Høiby für kommenden Montag erwartet

Schon am kommenden Montag wird das Urteil im Mammutprozess gegen Høiby verkündet.

Der älteste Sohn der Kronprinzessin ist in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er vier Frauen nach norwegischem Recht vergewaltigt haben, während diese schliefen. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate Haft gefordert.

Der Prozess gegen ihren Sohn sowie der Skandal um ihre Freundschaft zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein hatten Mette-Marit in den vergangenen Monaten zusätzlich zu ihrer Krankheit schwer belastet. Die Kronprinzessin leidet an der chronischen, unheilbaren Krankheit Lungenfibrose.

Mette-Marit wartet auf eine neue Lunge

Vergangene Woche kam sie deswegen auf die Warteliste für eine Lungentransplantion. Voraussetzung dafür ist laut norwegischen Medien, dass ein Patient ohne eine neue Lunge nur noch maximal ein Jahr zu leben hätte. Im Alltag benutzt die Frau von Kronprinz Haakon inzwischen ein Sauerstoffgerät.

Weil sich ihr Gesundheitszustand nach Angaben des Hofs zuletzt noch einmal verschlechtert hatte, war Erbprinzessin Ingrid Alexandra aus Australien nach Hause zurückgekehrt. Haakon hatte eine Reise nach Japan um einen Tag verkürzt, um bei seiner kranken Frau zu sein.

Trotz Høibys Sorge um seine Mutter hatte sich die Polizei am Freitag gegen die Freilassung aus der U-Haft ausgesprochen. Das Gericht sah das am Montag in erster Instanz anders: «Die Fortsetzung der Inhaftierung wäre nicht nur für Høiby, sondern auch für seine Mutter in der ohnehin schwierigen Lage, in der sie sich befinden, sehr belastend», zitierte die Zeitung «Verdens Gang» das Gericht.

Høiby: Jeder Besuch der Mutter im Gefängnis könnte der letzte sein

«Da drinnen zu sitzen, während Mama so krank ist, ist nicht auszuhalten», hatte Høiby bei dem Gerichtstermin in Oslo laut «Verdens Gang» gesagt. Jeder Besuch von ihr im Gefängnis könne der letzte sein.

Die Freilassung aus der U-Haft mit einer elektronischen Fussfessel hatte Høiby bereits im Mai beantragt – ohne Erfolg.

Damals ging die Sache bis vor das höchste norwegische Gericht. Den neuen Antrag hatten die Verteidiger mit Mette-Marits verändertem Gesundheitszustand begründet.