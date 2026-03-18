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TV-Darstellerin enthüllt Mega-Patzer in «Traumschiff»-Folge – hast du es bemerkt?

Carlotta Henggeler

18.3.2026

Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen Fernandes) ist überrascht von dem musikalischen Talent ihres Kapitäns Max Parger (Florian Silbereisen) in der «Traumschiff»-Folge Bora Bora.
Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen Fernandes) ist überrascht von dem musikalischen Talent ihres Kapitäns Max Parger (Florian Silbereisen) in der «Traumschiff»-Folge Bora Bora.
Bild: Dirk Bartling/ZDF/dpa (Archivbild)

Collien Fernandes steht seit 2021 als Dr. Jessica Delgado für das ZDF-«Traumschiff» vor der Kamera. Jetzt packt die Schauspielerin über einen peinlichen Patzer aus – ein Filmfehler, den bislang vermutlich kaum jemand bemerkt hat. 

Carlotta Henggeler

18.03.2026, 21:39

18.03.2026, 21:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schauspielerin Collien Fernandes enthüllt, dass beim «Traumschiff» viele Szenen nicht an den gezeigten Orten gedreht werden.
  • In der Folge «Traumschiff Afrika» fiel ihr ein peinlicher Filmfehler auf: Trotz angekündigter Ankunft in Afrika sind plötzlich Eisberge im Hintergrund zu sehen.
  • Der Patzer blieb offenbar sowohl dem Publikum als auch der Produktion weitgehend unbemerkt und wurde erst jetzt öffentlich gemacht.
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Schauspielerin Collien Fernandes (44) hat im TV-Talk «Kölner Treff» einen Blick hinter die Kulissen des ZDF-«Traumschiffs» gewährt – und dabei mit einer Illusion aufgeräumt: Viele Szenen entstehen nicht an den Orten, die im TV gezeigt werden.

Besonders kurios: ein Filmfehler, der offenbar niemandem aufgefallen ist. «Ich muss jetzt mal etwas spoilern, was absurderweise niemandem aufgefallen ist», sagt Fernandes lachend und verrät: «Ich schaue ‹Traumschiff Afrika›. Es wird angekündigt, dass wir morgen ankommen – und plötzlich sehe ich Eisberge im Hintergrund.»

Sie sei sehr verblüfft, dass der Drehfehler bisher nicht aufgeflogen ist. 

Südsee, Seifenoper, Silbereisen. «Traumschiff» auf Bora Bora» – eher «Traumschiff balla balla»

Südsee, Seifenoper, Silbereisen«Traumschiff» auf Bora Bora» – eher «Traumschiff balla balla»

Fernandes erzählt weiter, dass beim ZDF regelmässig Beschwerden von «Traumschiff»-Zuschauern eingehen – nur dieser Patzer sei offenbar komplett durchgerutscht. «Kölner Treff»-Moderator Micky Beisenherz nimmt das mit Humor und meint, man merke Fernandes ihre Aufmerksamkeit für Details an: «Du bist ja von Grund auf eine korrekte Person – spricht für dich, dass dir das aufgefallen ist.»

Dann stichelt er gegen TV-Kollege Florian Silbereisen: «Silbereisen hat es nicht bemerkt.» Fernandes verteidigt ihn jedoch prompt: «Ja, aber er hat auch in Richtung Valentina Pahde geschaut – der Eisberg war hinter ihm.»

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