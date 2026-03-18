Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen Fernandes) ist überrascht von dem musikalischen Talent ihres Kapitäns Max Parger (Florian Silbereisen) in der «Traumschiff»-Folge Bora Bora. Bild: Dirk Bartling/ZDF/dpa (Archivbild)

Collien Fernandes steht seit 2021 als Dr. Jessica Delgado für das ZDF-«Traumschiff» vor der Kamera. Jetzt packt die Schauspielerin über einen peinlichen Patzer aus – ein Filmfehler, den bislang vermutlich kaum jemand bemerkt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Collien Fernandes enthüllt, dass beim «Traumschiff» viele Szenen nicht an den gezeigten Orten gedreht werden.

In der Folge «Traumschiff Afrika» fiel ihr ein peinlicher Filmfehler auf: Trotz angekündigter Ankunft in Afrika sind plötzlich Eisberge im Hintergrund zu sehen.

Der Patzer blieb offenbar sowohl dem Publikum als auch der Produktion weitgehend unbemerkt und wurde erst jetzt öffentlich gemacht. Mehr anzeigen

Schauspielerin Collien Fernandes (44) hat im TV-Talk «Kölner Treff» einen Blick hinter die Kulissen des ZDF-«Traumschiffs» gewährt – und dabei mit einer Illusion aufgeräumt: Viele Szenen entstehen nicht an den Orten, die im TV gezeigt werden.

Besonders kurios: ein Filmfehler, der offenbar niemandem aufgefallen ist. «Ich muss jetzt mal etwas spoilern, was absurderweise niemandem aufgefallen ist», sagt Fernandes lachend und verrät: «Ich schaue ‹Traumschiff Afrika›. Es wird angekündigt, dass wir morgen ankommen – und plötzlich sehe ich Eisberge im Hintergrund.»

Sie sei sehr verblüfft, dass der Drehfehler bisher nicht aufgeflogen ist.

Fernandes erzählt weiter, dass beim ZDF regelmässig Beschwerden von «Traumschiff»-Zuschauern eingehen – nur dieser Patzer sei offenbar komplett durchgerutscht. «Kölner Treff»-Moderator Micky Beisenherz nimmt das mit Humor und meint, man merke Fernandes ihre Aufmerksamkeit für Details an: «Du bist ja von Grund auf eine korrekte Person – spricht für dich, dass dir das aufgefallen ist.»

Dann stichelt er gegen TV-Kollege Florian Silbereisen: «Silbereisen hat es nicht bemerkt.» Fernandes verteidigt ihn jedoch prompt: «Ja, aber er hat auch in Richtung Valentina Pahde geschaut – der Eisberg war hinter ihm.»

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