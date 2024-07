Mega-Show mit Schlussfurioso – Taylor Swift entzückt die Schweiz

Das Konzert im Zeitraffer Über drei Stunden dauerte das erste Konzert von Taylor Swift in Zürich. In unserem Zeitraffer erlebst du die gesamte Show in nur 30 Sekunden. 09.07.2024

Feuerwerk, drei Stunden Musik und Tausende glückliche Fans: Taylor Swift erwies Zürich am Dienstagabend die Ehre. Die besten Bilder und Videos.

S. Ziegler, Y. Tschan, J. Rota Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift spielte am Dienstagabend das erste Konzert in Zürich.

Sie stand über drei Stunden auf der Bühne.

Die besten Bilder und Videos. Mehr anzeigen

Kurz nach 19 Uhr ist es so weit. Taylor Swift taucht in der Bühne auf – und bringt die Massen ein erstes Mal zum Schreien. «Grüezi» ist das erste Wort des US-Megastars – die Schweizer Fans lieben es.

Hallo Zürich – hallo Taylor Swift. KEYSTONE

Zuvor war bereits stundenlanges Warten vor dem Stadion angesagt. Die ersten Swifties standen seit 3.30 Uhr vor dem Letzigrund.

Es dominierten, wie bei Taylor-Swift-Shows üblich, ausgefallene Kostüme und Kleidungsstücke – meist passend zu einem ihrer Songs oder Alben.

Die besten Outfits am Taylor-Swift-Konzert Zwei Fans posieren als Römer vor dem Konzert von Taylor Swift in Zürich am Dienstag, 9. Juli 2024. Bild: blue News Eine Supporterin von Taylor Swift am Dienstag vor dem Letzigrund. Bild: blue News Drei Jugendliche ganz in Pink. Bild: blue News Zwei junge Frauen mit Cowboy-Hüten warten auf den Einlass. Bild: blue News Diese Swiftie hat extra für Zürich ein eigenes Kostüm angefertigt. Bild: blue News Vier Fans vor dem Taylor-Swift-Konzert am Dienstag. Bild: blue News Sechs junge Frauen mit einem «87»-Shirt – diese Nummer trägt NFL-Star und Swifts Freund Travis Kelce. Die Laune bei den Swifties ist gut. Bild: blue News Die besten Outfits am Taylor-Swift-Konzert Zwei Fans posieren als Römer vor dem Konzert von Taylor Swift in Zürich am Dienstag, 9. Juli 2024. Bild: blue News Eine Supporterin von Taylor Swift am Dienstag vor dem Letzigrund. Bild: blue News Drei Jugendliche ganz in Pink. Bild: blue News Zwei junge Frauen mit Cowboy-Hüten warten auf den Einlass. Bild: blue News Diese Swiftie hat extra für Zürich ein eigenes Kostüm angefertigt. Bild: blue News Vier Fans vor dem Taylor-Swift-Konzert am Dienstag. Bild: blue News Sechs junge Frauen mit einem «87»-Shirt – diese Nummer trägt NFL-Star und Swifts Freund Travis Kelce. Die Laune bei den Swifties ist gut. Bild: blue News

Die 34-Jährige steht über drei Stunden auf der Bühne. Sie spielte am Dienstag ihre 113. Show auf der «Eras»-Tour, am Mittwoch folgt Show Nummer 114. Müdigkeit war «Tay Tay», wie ihre Fans sie gerne nennen, nicht anzumerken.

Voller Energie: Taylor Swift am Dienstagabend im Letzigrund. KEYSTONE

Dass Swift nicht nur Otto Normalbürger in ihren Bann zieht, sondern auch Promis anzieht, war bereits früh zu sehen. So war unter anderem Bundesrat Albert Rösti zu Gast und auch Tennis-Legende Roger Federer tanzte mit. Das postete sogar der offizielle Tour-Account.

🚨| Roger Federer attended Night 1 of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in Zürich, Switzerland! #ZurichTSTheErasTour pic.twitter.com/UH3ldyRObG — The Eras Tour (@tswifterastour) July 9, 2024

Zwischen Megahits wie «Shake It Off» oder «Love Story» zeigte sich Taylor selbstironisch. Auf einem ihrer Bühnenoutfits stand zu lesen: «Wer ist überhaupt Taylor Swift? Igitt.»

🚨| Taylor Swift's 22 shirt for the "Red" era at tonight's show! ❤️#ZurichTSTheErasTour pic.twitter.com/FfPOUDiiP5 — The Eras Tour (@tswifterastour) July 9, 2024

Zum Konzert gehörte auch ein ständiger Kostümwechsel. Immer wieder trat Taylor Swift mit neuer Kleidung auf – passend zu den jeweiligen Songs.

0:25 Taylor Swift Konzert im Letzistadion am 09. Jul 2024. Taylor Swift Konzert im Letzistadion am 09. Jul 2024.

Die 34-Jährige gab sich zudem volksnah. Wie es sich in der Schweiz gehört, bedankte sie sich beim Publikum in fast allen Landessprachen: «Danke and Merci and Grazie ... and you speak a lot of languages here.» Die Fans quittierten es mit tosendem Applaus und Jubel.

Ohne Pause unterwegs. Taylor Swift performte ihre 113. Show der aktuellen Tour. KEYSTONE

Das grosse Schlussfurioso setzte Taylor Swift schliesslich mit ihrem Song «Karma» – und einem grossen Feuerwerk über dem Letzigrund. Die Massen kreischten ein letztes Mal und sangen noch einmal mit.

0:50 Zauberhafte Stimmung zum Swift-Finale am Letzigrund Ein Bild mit grossartiger Atmosphäre. Im Stadion singen die Fans den Abschlusssong von Taylor Swift mit.

Bereits am Mittwoch folgt das zweite und letzte Konzert von Taylor Swift in der Schweiz. blue News nimmt dich erneut im Ticker mit auf die Reise.