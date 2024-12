Megan Fox und Brian Austin Green waren über elf Jahre ein Paar. Die beiden haben drei gemeinsame Söhne. Paul Zinken

Nach der überraschenden Trennung von Machine Gun Kelly ist Megan Fox emotional erschüttert. Ihr Ex-Mann Brian Austin Green äussert sich kritisch zu MGKs Verhalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich trotz ihrer kürzlich bekannt gegebenen Schwangerschaft getrennt; Vertrauensprobleme führten zum Aus.

Fox plante bereits vor der Trennung einen Rückzugsort nur für sich und ihre Kinder.

Megan Fox ist Berichten zufolge am Boden zerstört, nachdem sie ihre Verlobung mit Machine Gun Kelly, dessen richtiger Name Colson Baker ist, beendet hat. Das Paar, das für seine turbulente Beziehung bekannt ist, überraschte mit der Trennung, da sie erst vor wenigen Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatten.

Eine Quelle berichtete «People», dass die 38-Jährige, die ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, «am Boden zerstört und sehr emotional» sei.

«Sie hat das Gefühl, ihm nicht vertrauen zu können», sagte die Quelle. Der Insider erläuterte, dass sie in der Vergangenheit viele Probleme hatten und Megan «immer hoffnungsvoll» war, dass sie es schaffen würden, aber «jetzt scheint sie darüber hinweg zu sein.»

«Wie alt ist er? Er ist doch in den Dreissigern?»

Das Paar lebte nicht zusammen, Fox mietete verschiedene Unterkünfte, kaufte jedoch kürzlich ein Acht-Millionen-Dollar-Haus in Los Angeles. Doch selbst vor der Trennung war die Villa als Rückzugsort nur für sie und die drei Kinder gedacht, die sie mit Brian Austin Green teilt.

Green, ihr Ex-Mann, äusserte kürzlich seine Gedanken zur Situation mit MGK. Er erfuhr die Neuigkeiten während eines Gesprächs mit «TMZ» und wirkte sichtlich verärgert, besonders über den angeblichen Grund der Trennung. «Wie alt ist er? Wissen Sie das? Er ist doch in den Dreissigern, oder?», fragte er und stellte seine Reife infrage. «Ich meine, werde erwachsen. Sie ist schwanger», sagte er.

«Ich wünsche ihr nur das Beste, wünsche das Beste für ihr Baby, für unsere Kinder – das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Ich bin darüber sehr traurig, weil ich weiss, dass sie so aufgeregt war, und die Kinder sind so aufgeregt über das Leben und die Veränderung und all das», sagte er besorgt.

Fox und Kelly verlobten sich im Januar 2022. Die Schauspielerin aus «Subservience» verkündete ihre Schwangerschaft auf Instagram mit der Bildunterschrift: «Nichts geht jemals wirklich verloren. Willkommen zurück», und markierte Machine Gun Kelly. Fox hatte in der Vergangenheit eine Fehlgeburt erlitten, über die sie in ihrem Buch vom November 2023 sprach.

