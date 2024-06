Meghans Ego bringt Prinz Harry in eine «schwierige Situation»

Zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan soll es schon länger kriseln. Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Herzogin Meghan zeigt sich immer mit einem Lächeln in der Öffentlichkeit. Alles nur Fassade, sagt ein Experte und behauptet, dass sie mit ihrem Egoismus Prinz Harry in eine schwierige Situation bringt.

Herzogin Meghan zeigt sich immer mit einem Lächeln auf den Lippen, strahlend und top angezogen in der Öffentlichkeit.

Hinter dieser Fassade soll aber eine andere Meghan stecken, sagt ein Royal-Experte.

Meghan soll sehr egoistisch sein und dadurch Prinz Harry in Schwierigkeiten bringen.

Prinz Harry wolle mehr Zeit in seiner alten Heimat verbringen und in England alte Freunde und seine Familie treffen. Doch Meghan stelle sich quer, sagt der Royal-Kenner. Mehr anzeigen

Herzogin Meghan zeigt sich in der Öffentlichkeit immer mit einem Zahnpasta-Lächeln und top gestylt.

Doch hinter dieser perfekten Meghan-Fassade soll ein sehr egoistischer Mensch stecken, sagt ein Royal-Experte. Durch ihren Egoismus bringe sie Prinz Harry in eine schwierige Lage.

Die Ehefrau von Prinz Harry soll der Grund sein, warum Harry seiner Familie nicht näher komme, behauptet ein englischer Adelsexperte.

Prinz Harry vermisst Freunde und Familie

Vor vier Jahren kehrte Prinz Harry der Liebe wegen England den Rücken. Seither lebt er mit Herzogin Meghan im kalifornischen Montecito.

Doch Prinz Harry soll alles andere als glücklich sein in sunny California. Harry sehne sich nach England, seinen alten Schulgspänli und nach seiner Familie, weiss Royal-Experte Tom Quinn: «Nach der Aufregung um den Umzug in die USA ist die Flitterwochen-Periode jetzt vorbei und Harry beginnt zu spüren, dass ihm die Zeit schwerfällt.»

Der Zeitung «Mirror» hat der Königshaus-Kenner weiter erzählt: «Prinz Harry erinnert sich immer mehr an sein altes Leben in Grossbritannien. Trotz all seiner Probleme mit seiner Familie liebte er seine Militär- und Schulfreunde und er vermisst sie.»

«Harry will mehr Zeit in Grossbritannien verbringen»

Herzogin Meghan hat erst vor Kurzem ihr Lifestyle-Unternehmen «American Riviera Orchard» lanciert und will damit durchstarten. Wie der Name bereits verrät, will sich die ehemalige «Suits»-Darstellerin nicht wegbewegen von ihrer Heimat, den USA.

Deshalb soll es laut Royal-Experte Tom Quinn um den Hausfrieden in Montecito schlecht stehen: «Prinz Harry will mehr Zeit in Grossbritannien verbringen, aber er weiss, dass er das allein tun müsste.»

Herzogin Meghans Egoismus soll Harry «in eine schwierige Position bringen».

