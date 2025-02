Anfang März soll die neue Netflix-Serie Herzogin Meghan lanciert werden. Ihr Schwiegervater Charles und seine Frau Camilla machen derweil gemeinsame Sache mit Amazon. Bild: Keystone

Am 4. März soll die Netflix-Serie «With Love, Meghan» starten. Laut britischen Medien macht König Charles derweil für eine neue Doku gemeinsame Sache mit dem US-amerikanischen Streamdienst Amazon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 4. März soll die neue Netflix-Serie von Herzogin Meghan starten. Die 43-Jährige gibt darin gemeinsam mit anderen Promis Küchen-, Garten- und Gastgebertipps.

Derweil hat ihr Schwiegervater König Charles entschieden, das royale Streaminggeschäft künftig nicht mehr seinem Sohn Harry und dessen Frau zu überlassen.

Laut dem britischen Magazin «Hello» begann Amazon Prime Video dieser Tage mit den Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm über das Umweltengagement des Monarchen. Mehr anzeigen

«Was mein unflätiger Sohn Harry und seine Frau Meghan können, kann ich schon lange.» Oder dürfen britische Könige keine solchen unschönen Gedanken hegen?

So oder so: König Charles will künftig ebenfalls im royalen Streaminggeschäft ein Wörtchen mitreden, nachdem Harry und Meghan schon länger mit Netflix zusammenarbeiten.

Laut dem britischen Magazin «Hello» soll Amazon Prime Video einen Dokumentarfilm über die «Philosophie der Harmonie» des 76-jährigen Monarchen produzieren. Geplant ist, dass der Film Ende 2025 oder Anfang 2026 ausgestrahlt wird.

Dreharbeiten haben bereits begonnen

Die Dreharbeiten sollen bereits dieser Tage begonnen haben, in Dumfries House in East Ayrshire, Schottland. Dort liegt der Hauptsitz von Charles' Wohltätigkeitsorganisation «The King's Foundation», die in diesem Jahr ihr 35-Jahr-Jubiläum feiert.

Der Dokumentarfilm konzentriere sich, so «Hello» weiter, auf das langjährige Engagement des Königs für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit.

Umdenken in der Medienpolitik des Königshauses?

Die Entscheidung des Buckingham-Palasts, den Dokumentarfilm mit einem US-amerikanischen Streamingdienst zu realisieren, wird in den britischen Medien als Wandel in der royalen Medienpolitik angesehen.

In der Vergangenheit konzentrierten sich die Dokumentarfilme der Königsfamilie grösstenteils auf mediale Grossereignisse wie Hochzeiten oder Krönungen. Zum anderen setzte man in der Zusammenarbeit bisher vor allem auf einheimische TV-Sender wie BBC oder ITV.

Mehr Videos aus dem Ressort