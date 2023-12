Meghan 21.12.2023

Für einen Kaffee-Werbespot kehrt Meghan zu ihren Wurzeln als Schauspielerin zurück. 2017 hängte sie ihre Karriere als Schauspielerin an den Nagel.

Herzogin Meghan ist in einem Werbeclip für Kaffee im Hintergrund zu sehen.

2017 gab die Ehefrau von Prinz Harry die Schauspielerei auf.

Dass sich Meghan vor die Kamera wagt, hat einen bestimmten Grund: Sie investierte in das Unternehmen und unterstützt die Mitgründerin Hannah Mendoza mit ihrem Cameo-Auftritt. Mehr anzeigen

Fünf Jahre, nachdem sich die Herzogin von Sussex von der Schauspielerei zurückgezogen hat, wurde sie in einem Werbespot für ein Kaffeeunternehmen gesichtet.

Meghan investierte selbst in das Unternehmen – und unterstützt es nun mit einem Cameo-Auftritt in einem Werbeclip.

Clevr, wie die Kaffee-Firma heisst, veröffentlichte das Video auf Instagram. Dort gewährt Mitgründerin Hannah Mendoza Zuschauer*innen einen Blick hinter die Kulissen.

Meghan füllt Kaffee ab oder arbeitet am Computer

Im Hintergrund ist immer wieder Meghan zu sehen, wie sie verschiedene Aufgaben im Büro übernimmt. So füllt sie zum Beispiel Kaffee ab, oder tippt an einem Computer.

Die Fans freuen sich über ihren Auftritt und kommentieren fleissig: «Das ist so herzig und lustig», lautet ein Beitrag. In einem anderen Post heisst es: «Aww unsere Meg ist so lustig. Sag ihr, wir lieben sie sehr.» Oder auch: «Das ist so ein lustiges Video.»

Der Auftritt von Meghan war tatsächlich kein Versuch, zurück zur Schauspielerei zu kehren, sondern soll ihre Unterstützung für die Unternehmerin zeigen.

Meghan investierte in das Kaffee-Unternehmen

In einem Statement erklärte sie im Jahr 2020: «Mit dieser Investition unterstützen wir eine leidenschaftliche Unternehmerin, die neben ihrem Geschäft auch den Aufbau einer Gemeinschaft in den Vordergrund stellt», sagte Meghan im Dezember 2020 zu «Fortune».

«Ich bin stolz darauf, in Hannahs Engagement für die Beschaffung ethischer Inhaltsstoffe und die Entwicklung eines Produkts zu investieren, das ich persönlich liebe und das einen ganzheitlichen Ansatz für Wellness verfolgt. Ich glaube an sie, und ich glaube an ihr Unternehmen.»

