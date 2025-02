Herzogin Meghan machte alles möglich, um einer Teenagerin, die in den verheerenden Bränden in Los Angeles ihr Zuhause verloren hat, eine Freude zu bereiten. Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Meghan Markle und Billie Eilish haben sich zusammengetan, um einem 15-jährigen Mädchen, das bei einem Feuer in Los Angeles ihr Zuhause verlor, eine besondere Freude zu bereiten.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Besuch in Altadena traf Herzogin Meghan eine Teenagerin, die durch die Brände in Los Angeles ihr Zuhause verlor und ihr geliebtes Billie-Eilish-T-Shirt zurücklassen musste.

Meghan kontaktierte über Adam Levine und Behati Prinsloo die Sängerin, die daraufhin ein Paket mit signierten Fanartikeln für das Mädchen schickte.

In einem Instagram-Post dankte die Herzogin allen Beteiligten. Mehr anzeigen

Herzogin Meghan (43) und Billie Eilish (23) bereiten einer Teenagerin, die durch die verheerenden Brände in Los Angeles alles verloren hat, eine unvergessliche Überraschung.

In einem Instagram-Post teilte die Herzogin von Sussex am 4. Februar mit, dass sie versucht hatte, die neunfache Grammy-Gewinnerin zu erreichen, um sie um einen Gefallen zu bitten. Dies, nachdem Herzogin Meghan zusammen mit ihrem Mann, Prinz Harry (40), vor etwa zwei oder drei Wochen in Altadena war und dort eine Gemeinde besuchte, in der alle Häuser in Schutt und Asche lagen, wie sie in ihrem Video erzählt.

Herzogin Meghan, die in Los Angeles geboren und aufgewachsen ist und jetzt in Montecito lebt, traf dort eine Mutter und ihre Tochter, die gerade den Schaden an ihrem Haus begutachteten. Wie die 43-Jährige in einem Gespräch erführ, hatte die Tochter bei der Evakuierung ihr T-Shirt, das sie bei einem Billie-Eilish-Konzert bekommen hatte, in der Waschmaschine oder im Trockner zurückgelassen.

Hilfe von Adam Levine und Behati Prinsloo

Obwohl Herzogin Meghan Billie Eilish nicht persönlich kannte, setzte sie alle Hebel in Bewegung, um das Mädchen mit einem neuen T-Shirt zu überraschen. Dank der Hilfe von Adam Levine (45) und seiner Frau Behati Prinsloo (36) gelang es der Herzogin, die Musikerin zu kontaktieren, die daraufhin ein Paket mit signierten Fanartikeln schickte.

«Ich werde jetzt eine E-Mail an ihre Mutter schicken. Ich wollte das nur mit euch teilen», sagt die Herzogin in der Aufnahme.

Herzogin Meghan bedankte sich in ihrem Instagram-Video herzlich bei Billie Eilish und allen, die geholfen haben – und betonte die Bedeutung der Unterstützung für die von den Bränden betroffenen Menschen. «Unterstützen wir weiterhin die von den Waldbränden Betroffenen in Kalifornien», schrieb die Herzogin unter dem Video.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

