Meghan Markle «braucht Harry nicht» für ihre neue Karriere

Die Herzogin von Sussex will in Hollywood wieder Fuss fassen – ganz ohne Harry. Bild: Imago/PA Images

Meghan Markle plant ihre Rückkehr ins Showbusiness – Ehemann Harry ist nicht Teil dieser Pläne. Nach dem geplatzten Spotify-Deal und anderen Rückschlägen sollen die Sussexes nun beruflich eigene Wege einschlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meghan Markle ist fest entschlossen, ihre Karriere wieder zu beleben.

Sie will in Zukunft getrennt von ihrem Ehemann arbeiten und glaubt, das helfe dem Paar weiterzukommen.

Seit dem Frühjahr 2023 ist sie in einer hoch angesehenen Agentur wieder unter Vertrag.

Seit dem April dieses Jahres hat die Herzogin von Sussex wieder einen Agenten. William Morris Endeavor (WME) hat schon Stars wie Dwayne Johnson, Adele oder auch Tennisspielerin Serena Williams repräsentiert.

Wie der britische «Mirror» schreibt, ist Meghan «entschlossen, wieder an die Spitze zu kommen» – im Showbusiness und als Hollywood-Powerplayer.

Quellen behaupten gegenüber dem Magazin, dass die «Suits»-Schauspielerin ihren Ehemann Harry für die Wiederbelebung ihrer Karriere «nicht braucht». Weiter wolle sie auf dasselbe Niveau wie Gwyneth Paltrow, Oprah oder auch Angelina Jolie.

Getrennte Arbeit in der Hollywood-Maschinerie

«Sie bereitet sich darauf vor, auf Instagram aktiver zu werden, ihren Lifestyle-Blog ‹The Tig› voranzutreiben, zu Talkshows zu gehen und generell grosse Publicity-Stunts zu machen», wird der Insider zitiert.

So scheint es, als sei Harry kein Teil ihrer Pläne mehr – gerade auch, weil der Spotify-Deal geplatzt ist und Harry mit Netflix ebenfalls eigene Pläne entwickelt hat. Sie werden getrennt voneinander in der Industrie arbeiten.

«Meghan hat eine klare Vision, wo sie in zehn Jahren sein will. Sie hat einen Plan, zurück in die Hollywood-Maschinerie zu kommen – und dafür braucht sie Harry nicht. Sie hat das Gefühl, sie würden als Paar davon profitieren, nicht zusammenzuarbeiten.»

