Meghan Markle sagt, sie sei «die am meisten getrollte Person der Welt» gewesen. 16.04.2026

Meghan Markle besuchte auf ihrer Australienreise ein Event über mentale Gesundheit in Melbourne. Dort sprach sie darüber, schon oft angefeindet worden zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meghan Markle berichtet bei einem Mental-Health-Event in Melbourne, sie sei über Jahre hinweg täglich online gemobbt worden und zeitweise «die meistgehasste Person der Welt» gewesen.

Trotz der Anfeindungen habe sie sich nicht unterkriegen lassen und sie gehe weiterhin ihren Weg.

Prinz Harry unterstützt bei derselben Reise ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Australien und nennt den Entscheid ein starkes Zeichen von Verantwortung und Führung. Mehr anzeigen

Prinz Harry und Meghan Markle sind momentan auf einer Australienreise. Dort besuchte die 44-Jährige zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (41) einen Anlass zum Thema mentale Gesundheit.

Beim Event der Organisation Batyr an der Swinburne University of Technology sprach Meghan Markle mit Jugendlichen über Mobbing und Hass im Netz. Dabei erzählte sie, schon öfters unter Anfeindungen gelitten zu haben: «Seit nunmehr zehn Jahren, jeden einzelnen Tag seit zehn Jahren, werde ich gemobbt und angegriffen. Und ich war die meistgetrollte Person der Welt».

Sie habe sich aber nicht unterkriegen lassen und gesagt, sie sei «immer noch hier», ergänzt Meghan.

Prinz Harry findet Social-Media-Verbot gut

Prinz Harry unterstützt das geplante Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Australien und bezeichnet den Entscheid als «episch». Er sieht darin ein klares Zeichen von Verantwortungsbewusstsein und politischer Führungsstärke. Seine Aussage fiel im Rahmen einer Gesprächsrunde, in der er sich zu den Auswirkungen von Social Media äusserte.

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