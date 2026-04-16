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«Lachnummer» Meghan Markle überrascht mit TV-Auftritt – und verärgert ihre Fans

Carlotta Henggeler

16.4.2026

Meghan Markle macht Auftritt bei «Masterchef Australia»

Meghan Markle macht Auftritt bei «Masterchef Australia»

Meghan Markle tritt als Gast-Jurorin bei «Masterchef Australia» auf und wird dafür kritisiert. Sie sei nicht kompetent genug für die Rolle.

16.04.2026

Meghan Markle hat bei ihrem aktuellen Aufenthalt in Australien bei einer beliebten TV-Show mitgewirkt. Die Fans der Sendung sind davon allerdings größtenteils überhaupt nicht begeistert.

Gianluca Reucher

16.04.2026, 14:23

16.04.2026, 15:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Meghan Markle tritt während ihres Australien-Besuchs als Gastjurorin bei «MasterChef Australia» auf, was vom Sender als besonderer Auftritt angekündigt wurde. Die Folge soll am 19. April ausgestrahlt werden.
  • Viele Fans der Kochshow kritisieren die Entscheidung und zweifeln an Markles Qualifikation als Jurorin. In sozialen Medien bezeichnen einige den Auftritt teils als «Lachnummer» und als schädlich für die Glaubwürdigkeit der Sendung.
  • Gleichzeitig gibt es auch positive Stimmen, die ihren Auftritt sympathisch finden. Neben der TV-Show besuchten Meghan und Prinz Harry unter anderem ein Kinderkrankenhaus während ihres viertägigen Aufenthalts.
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Dass Meghan Markle gerne kocht, ist kein Geheimnis. In ihrem Netflix-Format «With Love, Meghan» zeigt sich die 44-Jährige regelmässig beim Zubereiten verschiedenster Gerichte. Aber qualifiziert sie das, als Jurorin bei einer Koch-Show die Küchen-Skills der Teilnehmenden zu beurteilen?

Ein australischer Sender scheint das jedenfalls so zu sehen. Am Mittwoch teilte Channel 10 überraschend mit, dass Meghan Markle als Gastjurorin bei «MasterChef Australia» auftreten werde.

In der beliebten Sendung treten Hobbyköche in verschiedenen Challenges gegeneinander an und müssen ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen. Die Jury besteht dabei für gewöhnlich aus renommierten Spitzenköchen und Gastronomen aus Australien oder anderen Ländern.

Ist Markle als «Feinschmeckerin» genug für eine Jury-Rolle?

«Wir begrüssen jemanden super Besonderen in der ‹MasterChef›-Küche. Meghan, Herzogin von Sussex, hat in dieser Saison einen besonderen Gastauftritt, da sie zum ersten Mal seit 2018 wieder in Australien ist», schreibt Channel 10 zu dem Engagement auf Instagram und bezeichnet Meghan Markle zudem als «passionierte Feinschmeckerin».

Viele Fans der Koch-Show sind von der geplanten Gastrolle der Herzogin allerdings wenig begeistert. Einige äussern auf Social Media Kritik und sehen die Glaubwürdigkeit der Sendung infrage gestellt.

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer sprechen Meghan Markle die Eignung als Jurorin ab und meinen, das Format würde dadurch zur «Lachnummer» werden. Die Produktion habe eine einst geliebte Sendung «zur Farce gemacht», urteilt ein User knallhart und manche kündigen sogar an, die Show nicht mehr sehen zu wollen.

Es gibt aber auch Unterstützung für die «Suits»-Darstellerin. Einige Fans finden den Australien-Aufenthalt von Meghan Markle sympathisch und verfolgen ihren Besuch mit grosser Freude.

Meghan Markle ist zusammen mit Prinz Harry aktuell auf einem viertägigen Aufenthalt in Australien. Dabei schaute das Paar bereits in einem Kinderkrankenhaus vorbei, um den dortigen jungen Patientinnen und Patienten einen Besuch abzustatten. Meghan Markle nutzte die Zeit auf der Insel offensichtlich ebenfalls für ihren Auftritt bei «MasterChef Australia». Die Folge mit ihr wird am Sonntag, 19. April, ausgestrahlt.

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