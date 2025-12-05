  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In kritischem Zustand Meghans Vater verliert Unterschenkel

Sven Ziegler

5.12.2025

Meghan Markle und ihr Vater haben schon lange keinen Kontakt mehr. 
Meghan Markle und ihr Vater haben schon lange keinen Kontakt mehr. 

Der Vater von Herzogin Meghan musste sich einer Notoperation unterziehen: Thomas Markle wurde der Unterschenkel amputiert. Seine Familie zittert um ihn, von Meghan ist jedoch noch nichts zu hören. 

DPA

05.12.2025, 10:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thomas Markle wurde in einer Not-OP ein Teil des Beins entfernt – sein Zustand gilt als kritisch.
  • Die Ärzte warnen, die nächsten Tage seien entscheidend, da die Gefahr einer Infektion hoch ist.
  • Zu Meghan besteht seit Jahren kein Kontakt; sie hat auf den Eingriff bisher nicht reagiert.
Mehr anzeigen

Der Gesundheitszustand von Thomas Markle hat sich dramatisch zugespitzt. Wie seine Familie bestätigt, musste dem 81-Jährigen in einer dringenden Operation ein Teil des Unterschenkels amputiert werden. Ein Blutgerinnsel hatte zuvor die Durchblutung abrupt blockiert, was einen sofortigen Eingriff notwendig machte.

Sein Sohn Thomas Markle Jr. schildert, die Situation sei innerhalb weniger Stunden eskaliert: «Zuerst verfärbte sich sein Fuss blau, dann schwarz. Wir mussten sofort handeln.» Er brachte seinen Vater in ein lokales Spital, wo Untersuchungen ergaben, dass der Unterschenkel nicht mehr zu retten war.

Instagram

Die Operation dauerte rund drei Stunden. Obwohl der Eingriff erfolgreich verlief, sprechen die behandelnden Ärzte von einer heiklen Phase. «Die kommenden Tage sind entscheidend. Wir muessen sicherstellen, dass die Wunde gut verheilt und sich keine Infektion bildet», heisst es aus dem Ärzteteam. In seinem Alter könne sich der Zustand rasch verändern

Kein Kontakt zwischen Meghan und ihrem Vater

Zwischen Thomas Markle und seiner Tochter Meghan herrscht seit 2018 Funkstille. Auslöser waren inszenierte Paparazzi-Fotos kurz vor der Hochzeit mit Prinz Harry sowie zahlreiche Interviews, in denen Markle private Details aus dem Familienleben preisgab. Später versuchte er sogar gerichtlich das Recht durchzusetzen, seine Enkelkinder zu sehen.

Thomas Markle musste schon mehrfach schwere gesundheitliche Rückschläge hinnehmen – darunter Herzinfarkte und einen Schlaganfall, der ihn zeitweise sprachunfähig machte. Seit einiger Zeit lebt er zurückgezogen auf den Philippinen.

Thomas Markle will seine Enkel sehen. Meghans Vater findet ihr Verhalten «grausam»

Thomas Markle will seine Enkel sehenMeghans Vater findet ihr Verhalten «grausam»

Von Meghan selbst gibt es bislang keine Reaktion auf den erneuten Schicksalsschlag. Auf ihren sozialen Kanälen bewirbt sie derzeit lediglich das Weihnachtsspezial ihrer Netflix-Serie «With Love, Meghan».

Die Familie hofft nun auf eine stabile Genesung des 81-Jährigen. «Er ist ein Kämpfer», sagt seine Tochter Samantha, «aber er hat sehr viel durchgemacht. Wir hoffen alle, dass er die Kraft hat, auch diese Krise zu überstehen.»

Mehr Entertainment

Vier Länder steigen aus. Israel darf an Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen

Vier Länder steigen ausIsrael darf an Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen

Gerichtsprozess in Mailand. Die grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens

Gerichtsprozess in MailandDie grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens

Zum zweiten Mal in einem Jahr. «Full House»-Star Dave Coulier  ist wieder an Krebs erkrankt

Zum zweiten Mal in einem Jahr«Full House»-Star Dave Coulier  ist wieder an Krebs erkrankt

Meistgelesen

«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»
Die grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens
Helm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz
Video aufgetaucht – US-Verteidigungsminister stolpert über frühere Aussagen
Umziehen lohnt sich für Lotto-Gewinner künftig nicht mehr