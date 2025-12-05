Meghan Markle und ihr Vater haben schon lange keinen Kontakt mehr.

Der Vater von Herzogin Meghan musste sich einer Notoperation unterziehen: Thomas Markle wurde der Unterschenkel amputiert. Seine Familie zittert um ihn, von Meghan ist jedoch noch nichts zu hören.

Thomas Markle wurde in einer Not-OP ein Teil des Beins entfernt – sein Zustand gilt als kritisch.

Die Ärzte warnen, die nächsten Tage seien entscheidend, da die Gefahr einer Infektion hoch ist.

Zu Meghan besteht seit Jahren kein Kontakt; sie hat auf den Eingriff bisher nicht reagiert. Mehr anzeigen

Der Gesundheitszustand von Thomas Markle hat sich dramatisch zugespitzt. Wie seine Familie bestätigt, musste dem 81-Jährigen in einer dringenden Operation ein Teil des Unterschenkels amputiert werden. Ein Blutgerinnsel hatte zuvor die Durchblutung abrupt blockiert, was einen sofortigen Eingriff notwendig machte.

Sein Sohn Thomas Markle Jr. schildert, die Situation sei innerhalb weniger Stunden eskaliert: «Zuerst verfärbte sich sein Fuss blau, dann schwarz. Wir mussten sofort handeln.» Er brachte seinen Vater in ein lokales Spital, wo Untersuchungen ergaben, dass der Unterschenkel nicht mehr zu retten war.

Die Operation dauerte rund drei Stunden. Obwohl der Eingriff erfolgreich verlief, sprechen die behandelnden Ärzte von einer heiklen Phase. «Die kommenden Tage sind entscheidend. Wir muessen sicherstellen, dass die Wunde gut verheilt und sich keine Infektion bildet», heisst es aus dem Ärzteteam. In seinem Alter könne sich der Zustand rasch verändern

Kein Kontakt zwischen Meghan und ihrem Vater

Zwischen Thomas Markle und seiner Tochter Meghan herrscht seit 2018 Funkstille. Auslöser waren inszenierte Paparazzi-Fotos kurz vor der Hochzeit mit Prinz Harry sowie zahlreiche Interviews, in denen Markle private Details aus dem Familienleben preisgab. Später versuchte er sogar gerichtlich das Recht durchzusetzen, seine Enkelkinder zu sehen.

Thomas Markle musste schon mehrfach schwere gesundheitliche Rückschläge hinnehmen – darunter Herzinfarkte und einen Schlaganfall, der ihn zeitweise sprachunfähig machte. Seit einiger Zeit lebt er zurückgezogen auf den Philippinen.

Von Meghan selbst gibt es bislang keine Reaktion auf den erneuten Schicksalsschlag. Auf ihren sozialen Kanälen bewirbt sie derzeit lediglich das Weihnachtsspezial ihrer Netflix-Serie «With Love, Meghan».

Die Familie hofft nun auf eine stabile Genesung des 81-Jährigen. «Er ist ein Kämpfer», sagt seine Tochter Samantha, «aber er hat sehr viel durchgemacht. Wir hoffen alle, dass er die Kraft hat, auch diese Krise zu überstehen.»