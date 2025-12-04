Der Vater von Herzogin Meghan musste sich einer Not-Op unterziehen. Archivbild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, musste sich einer Notoperation unterziehen und liegt derzeit auf der Intensivstation. Laut seinem Sohn steht ein weiterer dringender Eingriff bevor. Zu seiner Tochter hat er seit 2018 keinen Kontakt mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, wurde nach einem medizinischen Notfall auf den Philippinen notoperiert und liegt auf der Intensivstation.

Laut seiner Familie war sein Leben akut in Gefahr: Ein weiterer Eingriff zur Entfernung eines Blutgerinnsels steht bevor.

Markle hatte bereits mehrere schwere gesundheitliche Rückschläge und lebt seit einiger Zeit zurückgezogen auf den Philippinen.

Thomas Markle, der 81-jährige Vater von Herzogin Meghan, wurde wegen eines medizinischen Notfalls auf die Intensivstation eingeliefert. Laut seinem Sohn Thomas Jr. wurde er bereits vorgestern in ein Spital auf den Philippinen gebracht, nachdem er zu Hause schwer erkrankt war.

Heute unterzog sich Markle einer rund dreistündigen Operation. Derzeit befindet er sich weiterhin auf der Intensivstation. Laut seinem Sohn steht ihm nun ein weiterer Eingriff bevor – dabei soll ein Blutgerinnsel entfernt werden.

Thomas Markle Jr. «Ich bitte alle Menschen weltweit, in Gedanken bei ihm zu sein»

Thomas Markle Jr. sagte gegenüber der englischen Zeitung «Daily Mail», er habe seinen Vater in ein örtliches Spital auf den Philippinen gebracht, wo Ärzte nach mehreren Untersuchungen feststellten, dass «sein Leben in unmittelbarer Gefahr» gewesen sei.

Der Vater von Herzogin Meghan ist gesundheitlich angeschlagen. Instagram

«Man brachte uns mit Blaulicht in ein grösseres Spital im Stadtzentrum», so Markle Jr. weiter. «Mein Vater wurde dort notoperiert.» Zudem wandte er sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit: «Ich bitte alle Menschen weltweit, in Gedanken bei ihm zu sein».

Thomas Markle hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bereits vor der Hochzeit seiner Tochter Meghan mit Prinz Harry im Jahr 2018 erlitt er zwei Herzinfarkte. 2022 folgte ein schwerer Schlaganfall, der ihn mehrere Monate lang sprachunfähig machte.

Seine Tochter Samantha vermutet, dass sich sein Gesundheitszustand auch durch den psychischen Druck der letzten Jahre verschlechtert habe.

«Er ist ein starker Mann, aber er hat sehr viel durchgemacht», sagte sie. «Ich bete, dass er genug Kraft hat, das zu überstehen. Mein Vater hatte zwei Herzinfarkte, einen Schlaganfall und ein Erdbeben miterlebt – ich hoffe, er schafft auch das.»

Thomas Markle schätzt die Ruhe in den Philippinen

Bereits im Januar sprach Meghans Vater offen über seine Beweggründe für den Umzug aus Kalifornien. «Ich habe diese Gegend der Welt als junger Mann bereist. Die Menschen sind freundlich, offen und respektvoll gegenüber Älteren. Es ist ein Ort voller Kultur und Schönheit.»

Weiter sagte er: «Mit 80 ist es Zeit, an einen Ort zu gehen, an dem die Menschen herzlich sind und ich ein ruhigeres, freundlicheres Leben führen kann. In Südostasien ist die medizinische Versorgung gut, das Leben vergleichsweise günstig, die Leute sind freundlich und das Essen gesund. Vor allem aber will ich einfach Frieden.»

