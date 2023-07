Meghan soll laut Expertin Hotelsuite bezogen haben

Die Ehe von Harry und Meghan soll auf wackeligen Beinen stehen, behaupten zwei Royal-Expertinnen in England. IMAGO/Panama Pictures

Stecken Harry und Meghan in einer Ehekrise? Zwei Royal-Expertinnen äussern sich und meinen: Ja. Meghan soll schon eine Hotelsuite in Los Angeles bezogen haben und neue Karrierepläne schmieden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In letzter Zeit gibt es immer wieder neue Gerüchte über eine Ehekrise zwischen Harry und Meghan.

Zwei Royal-Experten reden über die schwierige Situation bei den Sussexes.

Meghan soll schon in einer Hotelsuite in Los Angeles wohnen. Mehr anzeigen

Bei Prinz Harry herrscht gerade keine gute Laune. Finanziell läuft es nicht rund, nachdem Streaminganbieter Spotify den millionenschweren Deal mit Harry und Meghan vorzeitig beendet hat.

Und es ziehen dunkle Beziehungswolken über Meghan und Harry auf. Schon mehrmals wurde über ein Ehe-Aus spekuliert.

Harry mag Los Angeles nicht

Im britischen TV haben zwei Palastkennerinnen ihre Einschätzung in der Causa Meghan und Harry abgegeben.

Royal-Journalistin Kinsey Schofield sprach bei «GB News» am Montag über die kursierenden Trennungsgerüchte rund um Harry und Meghan, berichtet «Watson.de».

«Harry mag das Chaos in Los Angeles nicht. Harry mag es nicht, in Hollywood zu sein, manchen Berichten zufolge», erklärt sie.

Freunde des Royalpaares haben jüngst Krisengerüchte dementiert, weiss auch Schofield. Trotzdem hören diese nicht auf. Im Gegenteil: «Eines der Gerüchte ist, dass Meghan eine Hotelsuite gegenüber ihrer Agentur William Morris bezogen hat. Sie hat grösseres im Auge. Sie will eine mächtige Person in Hollywood werden. Das ist nicht das, wo Harry hin will. Sie verbringen immer mehr Zeit getrennt. Wie kann eine Beziehung so funktionieren?»

Expertin sieht baldige Trennung

Auch Buchautorin Angela Levin («Harry – Gespräche mit einem Prinzen») glaubt auch, dass die beiden Royals in einer tiefen Ehekrise stecken. Levin hat für ihr Buch auch mit Harry gesprochen.

Angela Levin gab am Dienstag ein Interview bei «GB News»: «Ich bin nicht im Mindesten überrascht. Ich glaube, Meghan ist eine bemerkenswert gute Verschwörerin». Die Journalistin spricht gar «von einer Trennung vor der Trennung», die schon bald bevorstehe.

Harry versucht gerade eine Dokumentation über die Arbeit seiner Mutter in Afrika zu drehen. Er ist voller Hoffnung, dass diese bei Netflix Anklang findet und er dafür die versprochenen 40 Millionen Pfund (über 44 Millionen Franken) erhält.

Eine Dokumentation über seine verunglückte Mutter zu drehen, wird ihn belasten. Schafft es die geplante Afrikareise, seine Beziehung zu kitten? Manchmal hilft es, die Sachen aus der Distanz zu sehen.

