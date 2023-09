Meghans Vater findet ihr Verhalten «grausam»

Herzogin Meghan Thomas Markle Meghan sei «grausam», behauptet ihr Vater Thomas Markle. Der Grund: Sie enthalte ihm seine Enkelkinder. Vater und Tochter haben seit rund fünf Jahren keinen Kontakt mehr. Bild: IMAGO/i Images Thomas Markle spricht öffentlich immer wieder über die kaputte Beziehung zu seiner Tochter Meghan – was der Herzogin wohl keine Freude bereitet. Bild: Imago Herzogin Meghan Thomas Markle Meghan sei «grausam», behauptet ihr Vater Thomas Markle. Der Grund: Sie enthalte ihm seine Enkelkinder. Vater und Tochter haben seit rund fünf Jahren keinen Kontakt mehr. Bild: IMAGO/i Images Thomas Markle spricht öffentlich immer wieder über die kaputte Beziehung zu seiner Tochter Meghan – was der Herzogin wohl keine Freude bereitet. Bild: Imago

Meghan und ihr Vater Thomas Markle haben kein gutes Verhältnis. In einem TV-Interview teilt der Vater der Herzogin jetzt erneut gegen seine Tochter aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Markle sagt, es sei «grausam» von seiner Tochter Meghan, ihm seine Enkel vorzuenthalten.

Immer wieder teilt Thomas Markle öffentlich gegen Meghan aus.

Er behauptet gar, dass er klagen könnte, um seine Enkelkinder Archie und Lilibet zu sehen. Mehr anzeigen

Er kann es einfach nicht lassen. Der Kontakt von Thomas Markle und seiner Tochter Herzogin Meghan liegt seit rund fünf Jahren auf Eis.

Nun wendet er sich in einem TV-Interview erneut an seine Tochter und bittet sie öffentlich darum, ihm seine Enkelkinder, den vierjährigen Archie und die zweijährige Lilibet vorzustellen.

«Ich habe meine Enkel noch immer nicht gesehen», sagte er in der TV-Show «Good Morning Britain». «Und darum geht es hier. Ich möchte meine Enkel sehen, und ich glaube, der König würde auch gerne seine Enkel sehen.»

Das sei sein grösster Wunsch, bevor er sterbe. Zuletzt hatte Thomas Markle einige gesundheitliche Probleme. Im vergangenen Jahr erlitt er einen Schlaganfall. Mit den Folgen kämpft er bis heute.

Meghans Vater ist traurig und verärgert

Auf der einen Seite betont Markle, wie traurig er darüber sei, seine Enkel noch nie gesehen zu haben («Es bricht mir das Herz»). Auf der anderen Seite zeigt er sich wütend darüber («Ich bin sehr verärgert. Es ist grausam, dies einem Grossvater anzutun: ihm das Recht zu verweigern, sein Enkelkind zu sehen»).

Und er betont: «In Kalifornien könnte ich sogar klagen, um sie zu sehen.» Doch das wolle er nicht tun.

«Foxnews» fragte bei einem Anwalt nach. Scheidungsanwalt Christopher C. Melcher erklärt die rechtliche Lage in Kalifornien: «Grosseltern können in Kalifornien ein gesetzliches Besuchsrecht haben, aber das Gericht muss diesen Antrag gegen das grundlegende Recht der Eltern abwägen, zu entscheiden, wer ihr Kind sehen darf.»

Unter Berufung auf den Abschnitt 3104 (b) des kalifornischen Familiengesetzes sagte Melcher: «Es gibt kein Recht für einen Grosselternteil, auf Besuchsrecht für ein Enkelkind zu klagen, solange die Eltern verheiratet sind.»

Thomas Markle kann nicht verstehen, dass seine Tochter den Kontakt zu ihm komplett abgebrochen hat. Er ist überzeugt davon, dass er nichts falsch gemacht hat. «Ich bin wirklich ein liebevoller Vater und das weiss sie.» Es gebe keine Entschuldigung dafür, ihn so zu behandeln.

Thomas Markle kenne seine Tochter nicht mehr

Weiter klagt er, dass Meghan nicht die Person sei, die er als seine Tochter kenne. «Ich habe nie die Art Frau gesehen, zu der sie geworden ist.»

Als er gefragt wird, ob er glaube, dass Meghans Ehemann Prinz Harry für ihr Verhalten verantwortlich sei, sagt er: «Ich denke, sie hat mehr Einfluss auf Harry, als er auf sie.»

Thomas Markle will sich versöhnen, wie er betont – doch der erste Schritt solle von Meghan kommen: «Ich bin immer für sie da, ich liebe sie immer noch – ich werde sie für immer lieben.» Und weiter: «Aber ich möchte, dass sie auf mich zukommt und mir ermöglicht, meine Enkelkinder zu sehen.»

