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«Wer wird Millionär?» Mehr Pech kann ein Kandidat mit seinen Jokern nicht haben

Carlotta Henggeler

24.3.2026

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen
«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Philipp Elsner hatte so viel Pech, dass er gute Chancen für ein Comeback in einem «Loser-Special» hat.

Philipp Elsner hatte so viel Pech, dass er gute Chancen für ein Comeback in einem «Loser-Special» hat.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Philip Kern aus Bühl (Baden-Württemberg) sah in Jauchs Augen aus wie ein Dandy.

Philip Kern aus Bühl (Baden-Württemberg) sah in Jauchs Augen aus wie ein Dandy.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Der Polizeibeamte Christian Evangelou aus Solms ging mit 32'000 Euro.

Der Polizeibeamte Christian Evangelou aus Solms ging mit 32'000 Euro.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Private-Banking-Beraterin Nicole Schlüter erspielte ganz privat 64'000 Euro.

Private-Banking-Beraterin Nicole Schlüter erspielte ganz privat 64'000 Euro.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Die Kölnerin Annabelle Robbins darf in der nächsten Folge weiterspielen.

Die Kölnerin Annabelle Robbins darf in der nächsten Folge weiterspielen.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen
«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Philipp Elsner hatte so viel Pech, dass er gute Chancen für ein Comeback in einem «Loser-Special» hat.

Philipp Elsner hatte so viel Pech, dass er gute Chancen für ein Comeback in einem «Loser-Special» hat.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Philip Kern aus Bühl (Baden-Württemberg) sah in Jauchs Augen aus wie ein Dandy.

Philip Kern aus Bühl (Baden-Württemberg) sah in Jauchs Augen aus wie ein Dandy.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Der Polizeibeamte Christian Evangelou aus Solms ging mit 32'000 Euro.

Der Polizeibeamte Christian Evangelou aus Solms ging mit 32'000 Euro.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Private-Banking-Beraterin Nicole Schlüter erspielte ganz privat 64'000 Euro.

Private-Banking-Beraterin Nicole Schlüter erspielte ganz privat 64'000 Euro.

Bild: RTL

«Wer wird Millionär?»: Trotz Joker aufgeschmissen. Die Kölnerin Annabelle Robbins darf in der nächsten Folge weiterspielen.

Die Kölnerin Annabelle Robbins darf in der nächsten Folge weiterspielen.

Bild: RTL

Bei «Wer wird Millionär?» läuft für Kandidat Philip Elsner alles schief – selbst die Joker bringen ihn nicht weiter. Nun bleibt ihm nur die Hoffnung auf das «Loser-Special».

Teleschau

24.03.2026, 11:12

24.03.2026, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kandidat Philip Elsner erlebt bei «Wer wird Millionär?» eine Pechsträhne, da alle vier Joker ihm nicht entscheidend helfen.
  • Trotz eines mutigen Entscheids gegen das Publikum liegt er einmal richtig, scheitert jedoch später an einer Auswanderungsfrage.
  • Nach der falschen Antwort fällt er auf 500 Euro zurück und hofft nun auf eine zweite Chance im «Loser-Special».
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Mit Schiebermütze und ungewöhnlichem Beruf tritt Philip Elsner bei Günther Jauch an. Der Wahl-Berliner, ursprünglich aus Hamburg, arbeitet als Band-Coach für junge Talente und Firmenanlässe. Jauch zeigt sich in der aktuellen Ausgabe von «Wer wird Millionär?» sichtlich interessiert – und erkennt Elsners Herkunft auf Anhieb.

8'000 Euro wert: «Ganz genau heisst es laut Duden ...?» Die Antwortmöglichkeiten: akurat, akkurat, akurrat, akkurrat? Der Publikumsjoker sollte helfen. 61 Prozent der Schwarmintelligenz im Studio votierte für A, während nur 35 Prozet an Variante B glaubten.

Keine gute Nachricht für Philip Elsner: «Ich hätte B genommen, fürchte ich. Was soll ich denn damit anfangen?» Seine Frage beantwortete er sich selbst mit einer mutigen Entscheidung: «Ich nehme B, akkurat.» Günther Jauch wiederholte erstaunt: «Sie entscheiden sich für die Minderheit?» Der Mut machte sich bezahlt: Elsner und die Minderheit lagen richtig.

«Boah, eieieiei!» Günther Jauch war noch immer ganz aus dem Häuschen. «Das ist ja noch mutiger, als den Joker gar nicht zu nehmen. Gegen zwei Drittel B zu nehmen - puh!», sinnierte der Moderator.

«Definitiv Spanien!», sagt der Zusatzjoker – leider definitiv falsch

Die 32'000-Euro-Marke: «Welches war 2024 mit über 320'000 dort wohnenden Deutschen das beliebteste Land deutscher Auswanderer in Europa?» Zur Wahl standen Spanien, Schweden, Schweiz und Slowenien. Philip Elsner wählte den 50:50-Joker, gepaart mit der Hoffnung, dass nicht Spanien und die Schweiz verblieben, denn diese beiden Länder hielt er für realistisch. Doch genau seine Favoriten blieben beide übrig. Zum zweiten Mal versagte ein Joker als Hilfe.

«Opa hat mich in Falle gelockt». Günther Jauch summt Kandidatin gedankenlos ins Verderben

«Opa hat mich in Falle gelockt»Günther Jauch summt Kandidatin gedankenlos ins Verderben

Elsner schob den Telefonjoker nach, in der Hoffnung, dass dieser seine Pechsträhne beenden würde. Doch auch der Mann am Telefon schien es nicht besser zu wissen. Er erbat Nachdenkzeit, doch der Countdown war vorbei, bevor er sich für einen Rat entschied. Nun war bereits der dritte Joker wertlos für den Pechvogel.

Konnte der letzte verbliebene Joker den Plot-Twist ins Happy End bringen? Der Zusatzjoker war sich immerhin sicher. Und das auch noch felsenfest: «Definitiv Spanien!» Philipp Elsner folgte der Argumentation – und fiel unsanft auf 500 Euro. Tatsächlich ist die Schweiz das mit Abstand beliebteste Land für deutsche Auswanderer.

Der Pechvogel nahm es mit Humor und erinnerte den Moderator an das «Loser Special». Jauch dachte laut, man müsse «mal gucken, ob das ...» Elsner vollendete seinen Satz: «ob die Tragik ausreicht».

Günther Jauch machte ihm Hoffnung: «Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder.» Verdient hätte Philip Elsner diese Chance nach vier unnützen Jokern.

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Wer lange auf einem Bein stehen kann, lebt Studien zufolge länger. Der Flamingo-Test gilt als gutes Mass für den Alterungsprozess. Jetzt hat sich «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch daran versucht.

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