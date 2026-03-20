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Zum Tod von Chuck Norris Diesen Artikel über meinen Kindheitshelden hätte es gar nie geben dürfen

Samuel Walder

20.3.2026

Chcuk Norris tot
Chcuk Norris tot. Schauspieler Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Hier in «Walker, Texas Ranger». Im Bild: Chuck Norris, Sheree J. Wilson, Noble Willingham, Clarence Gilyard Jr., Die Serie war von 1993 bis 2001 zu sehen. 

Schauspieler Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Hier in «Walker, Texas Ranger». Im Bild: Chuck Norris, Sheree J. Wilson, Noble Willingham, Clarence Gilyard Jr., Die Serie war von 1993 bis 2001 zu sehen. 

Bild: IMAGO/Everett Collection

Chcuk Norris tot. Chuck Norris in einer Szene aus dem Film «Agent Recon» (2024).

Chuck Norris in einer Szene aus dem Film «Agent Recon» (2024).

Bild: IMAGO/Everett Collection

Chcuk Norris tot. Chuck Norris und Ehefrau Gena beim Weihnachtsmarkt-Opening von Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee in Österreich am 12. November 2019.

Chuck Norris und Ehefrau Gena beim Weihnachtsmarkt-Opening von Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee in Österreich am 12. November 2019.

Bild: IMAGO/BREUEL-BILD

Chcuk Norris tot. Chuck Norris an der Filmpremiere von «The Expendables 2» 2012 in Los Angeles. Er kam in Begleitung seiner Frau Gena und seiner Kinder. 

Chuck Norris an der Filmpremiere von «The Expendables 2» 2012 in Los Angeles. Er kam in Begleitung seiner Frau Gena und seiner Kinder. 

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Gina Norris (l.), Ehefrau von Chuck Norris, spricht bei einer Benefizveranstaltung für den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee auf der Ranch des Schauspielers mit ihm (20. Januar 2008).

Gina Norris (l.), Ehefrau von Chuck Norris, spricht bei einer Benefizveranstaltung für den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee auf der Ranch des Schauspielers mit ihm (20. Januar 2008).

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Chuck Norris (r.) beantwortet am 29. November 2007 in Washington Fragen von Journalisten, während der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee zuhört.

Chuck Norris (r.) beantwortet am 29. November 2007 in Washington Fragen von Journalisten, während der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee zuhört.

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Chuck Norris (2.v.r.) zeigt bei einem Truppenbesuch in Kuwait ein «Walker, Texas Ranger»-T-Shirt, das ihm von einem US-Soldaten am 29. Oktober 2006 überreicht wurde.

Chuck Norris (2.v.r.) zeigt bei einem Truppenbesuch in Kuwait ein «Walker, Texas Ranger»-T-Shirt, das ihm von einem US-Soldaten am 29. Oktober 2006 überreicht wurde.

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Chuck Norris mit seiner damaligen Ehefrau Dianne Holechek 1987.

Chuck Norris mit seiner damaligen Ehefrau Dianne Holechek 1987.

Bild: IMAGO/MediaPunch

Chcuk Norris tot. Chuck Norris und Lou Gossett Jr. 1986. 

Chuck Norris und Lou Gossett Jr. 1986. 

Bild: IMAGO/MediaPunch

Chcuk Norris tot. Im Film «Invasion U. S. A» aus dem Jahr 1985.

Im Film «Invasion U. S. A» aus dem Jahr 1985.

Bild: IMAGO

Chcuk Norris tot. Chuck Norris als Col. James Braddock im Film «Missing in Action» 1984.

Chuck Norris als Col. James Braddock im Film «Missing in Action» 1984.

Bild: imago images/Mary Evans

Chcuk Norris tot. 1983 am Set von «Lone Wolf McQuade» als J.J. McQuade. 

1983 am Set von «Lone Wolf McQuade» als J.J. McQuade. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Chcuk Norris tot
Chcuk Norris tot. Schauspieler Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Hier in «Walker, Texas Ranger». Im Bild: Chuck Norris, Sheree J. Wilson, Noble Willingham, Clarence Gilyard Jr., Die Serie war von 1993 bis 2001 zu sehen. 

Schauspieler Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Hier in «Walker, Texas Ranger». Im Bild: Chuck Norris, Sheree J. Wilson, Noble Willingham, Clarence Gilyard Jr., Die Serie war von 1993 bis 2001 zu sehen. 

Bild: IMAGO/Everett Collection

Chcuk Norris tot. Chuck Norris in einer Szene aus dem Film «Agent Recon» (2024).

Chuck Norris in einer Szene aus dem Film «Agent Recon» (2024).

Bild: IMAGO/Everett Collection

Chcuk Norris tot. Chuck Norris und Ehefrau Gena beim Weihnachtsmarkt-Opening von Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee in Österreich am 12. November 2019.

Chuck Norris und Ehefrau Gena beim Weihnachtsmarkt-Opening von Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee in Österreich am 12. November 2019.

Bild: IMAGO/BREUEL-BILD

Chcuk Norris tot. Chuck Norris an der Filmpremiere von «The Expendables 2» 2012 in Los Angeles. Er kam in Begleitung seiner Frau Gena und seiner Kinder. 

Chuck Norris an der Filmpremiere von «The Expendables 2» 2012 in Los Angeles. Er kam in Begleitung seiner Frau Gena und seiner Kinder. 

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Gina Norris (l.), Ehefrau von Chuck Norris, spricht bei einer Benefizveranstaltung für den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee auf der Ranch des Schauspielers mit ihm (20. Januar 2008).

Gina Norris (l.), Ehefrau von Chuck Norris, spricht bei einer Benefizveranstaltung für den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee auf der Ranch des Schauspielers mit ihm (20. Januar 2008).

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Chuck Norris (r.) beantwortet am 29. November 2007 in Washington Fragen von Journalisten, während der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee zuhört.

Chuck Norris (r.) beantwortet am 29. November 2007 in Washington Fragen von Journalisten, während der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mike Huckabee zuhört.

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Chuck Norris (2.v.r.) zeigt bei einem Truppenbesuch in Kuwait ein «Walker, Texas Ranger»-T-Shirt, das ihm von einem US-Soldaten am 29. Oktober 2006 überreicht wurde.

Chuck Norris (2.v.r.) zeigt bei einem Truppenbesuch in Kuwait ein «Walker, Texas Ranger»-T-Shirt, das ihm von einem US-Soldaten am 29. Oktober 2006 überreicht wurde.

Bild: KEYSTONE

Chcuk Norris tot. Chuck Norris mit seiner damaligen Ehefrau Dianne Holechek 1987.

Chuck Norris mit seiner damaligen Ehefrau Dianne Holechek 1987.

Bild: IMAGO/MediaPunch

Chcuk Norris tot. Chuck Norris und Lou Gossett Jr. 1986. 

Chuck Norris und Lou Gossett Jr. 1986. 

Bild: IMAGO/MediaPunch

Chcuk Norris tot. Im Film «Invasion U. S. A» aus dem Jahr 1985.

Im Film «Invasion U. S. A» aus dem Jahr 1985.

Bild: IMAGO

Chcuk Norris tot. Chuck Norris als Col. James Braddock im Film «Missing in Action» 1984.

Chuck Norris als Col. James Braddock im Film «Missing in Action» 1984.

Bild: imago images/Mary Evans

Chcuk Norris tot. 1983 am Set von «Lone Wolf McQuade» als J.J. McQuade. 

1983 am Set von «Lone Wolf McQuade» als J.J. McQuade. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Am Freitagnachmittag wurde bekannt: Chuck Norris ist tot. blue-News-Redaktor Samuel Walder schreibt darüber, warum er die Schauspiellegende so mochte.

Samuel Walder

20.03.2026, 15:58

20.03.2026, 16:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Schauspieler und Kampfsportler Chuck Norris, bekannt aus Filmen und «Walker, Texas Ranger», ist im Alter von 86 Jahren verstorben.
  • Er prägte Generationen als Actionheld, wurde durch Internet-Witze zur Kultfigur und nahm diesen Hype später selbstironisch auf.
  • Neben seiner Karriere als mehrfacher Karate-Weltmeister und Schauspieler engagierte er sich sozial und inspirierte viele Menschen persönlich und sportlich.
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Bei den einen kämpfte er mit Bruce Lee auf der Leinwand, bei anderen bekämpfte er das Verbrechen als Texas Ranger im Fernsehen. Und eines haben seine Filme und Serien immer gemeinsam: Chuck Norris ist unverwundbar und stirbt nie. 

Leider ist das Fiktion. Denn am Donnerstag rollt die Todesmeldung vom Filmstar aus Amerika über die Welt. Chuck Norris wurde 86 Jahre alt. 

Mich hat Chuck Norris geprägt. Ich meine den alten Actionhelden und nicht den Chuck Norris, der den gegenwärtigen US-Präsidenten unterstützte. Als Kind sass ich in den Sommerferien regelmässig mit meinem Grossvater um 16.00 Uhr vor dem Fernseher. Auf einem schon längst verschwundenen Kanal liefen die Wiederholungen von «Walker, Texas Ranger». In der Hauptrolle mein Held: Chuck Norris.

Ich bewunderte, wie er kämpfte, wie er gegen das Böse siegte und wie er sich teilweise auch verletzlich zeigte. Zu dieser Zeit machte ich selber Kampfsport. Chuck Norris war mein Idol. 

Als Jahre später mein Grossvater starb, blieb die Erinnerung an unsere gemeinsamen Abende vor dem Fernseher. Ich sehe uns noch heute dort sitzen, dem Helden zuschauen und mitfiebern, ob er auch in dieser Folge alle retten kann.

Chuck-Norris-Witze sind heute Kult

Heute lächle ich über den einst so verehrten Chuck Norris. Nicht zuletzt wegen der unzähligen Witze. Diese spielen damit, dass er übermenschliche Kräfte besitzt. Typische Beispiele sind Aussagen wie: «Chuck Norris schläft nicht, er wartet» oder «Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er die Erde nach unten.»

Die Witze verbreiteten sich ab den 2000er-Jahren rasant im Internet und machten ihn zu einer Kultfigur. Chuck Norris selbst nahm den Hype mit Humor und griff ihn später sogar in Werbespots und Auftritten auf.

Doch der Actionstar war vor den Witzen für ganz andere Dinge berühmt.

«Missing in Action» und «Delta Force».

Ein Blick zurück: Chuck Norris wurde 1940 in Ryan, Oklahoma geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nach seiner Schulzeit trat er in die US-Luftwaffe ein und kam während seines Dienstes nach Südkorea. Dort begann er mit Kampfsport – eine Entscheidung, die sein Leben prägen sollte.

Zurück in den USA machte er sich schnell einen Namen als Karatekämpfer. Er gewann mehrere Titel und wurde mehrfach Weltmeister. In dieser Zeit trainierte er auch Prominente in Kampfsport, darunter Schauspieler wie Steve McQueen. Über diesen Kontakt kam Norris nach Hollywood. In den 1970er-Jahren begann seine Filmkarriere, unter anderem an der Seite von Bruce Lee im Film «Way of the Dragon». In den 1980er-Jahren wurde er zum Actionstar, etwa mit der «Missing in Action»-Reihe oder «Delta Force».

Später wurde er durch die TV-Serie «Walker, Texas Ranger» noch bekannter. Die Sendung lief von 1993 bis 2001. Dort spielte er einen Gesetzeshüter, der mit Kampfsport für Ordnung sorgt.

Kämpfer auf der Leinwand, sozial im Privaten

Der brutale Kämpfer, den er auf der Leinwand oft spielte, engagierte sich im Privaten für soziale Zwecke. Er gründete Programme für Jugendliche und setzte sich für Bildung und Sport ein. Zudem schrieb er Bücher und trat immer wieder öffentlich zu gesellschaftlichen Themen auf.

Chuck Norris ist Vater von fünf Kindern. Seit 1998 ist Norris mit dem Model Gena O'Kelley verheiratet. 

Für mich ist klar: Norris war für mich mehr als nur ein Filmstar. Er inspirierte mich und war ein Vorbild für Kampfsport. Der nächste Film, den ich schauen werde, wird ein Chuck-Norris-Film sein.

Chuck Norris ist tot: Das sind drei Kultfilme von ihm

Chuck Norris ist tot: Das sind drei Kultfilme von ihm

Action-Star Chuck Norris hat in über 30 Filmen mitgespielt. Er begeisterte das Publikum mit seinen Stunts, seiner Kampfkunst und seiner Fitness.

20.03.2026

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