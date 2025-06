Auf zu neuen beruflichen Herausforderungen: Eva Wannenmacher hat heute Abend ihren letzten Auftritt beim Schweizer Fernsehen SRF als Moderatorin der Sendung «Kulturplatz». Bild: Michael Haimburger

Heute Abend geht beim Schweizer Fernsehen SRF eine Ära zu Ende: Eva Wannenmacher führt das letzte Mal durch die Sendung «Kulturplatz». Der Abschied ist kein Rückzug, sondern ein Aufbruch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Mittwoch, 18. Juni, 22.25 Uhr, moderiert Eva Wannenmacher zum letzten Mal beim Schweizer Fernsehen SRF die Sendung «Kulturplatz».

Der Abschied vom SRF ist kein Rückzug, sondern ein Aufbruch: Die 54-Jährige hat eine neue berufliche Leidenschaft gefunden.

«Es war eine wunderbare Ära, viele aufregende Jahre. Nun möchte ich mich ganz auf meine Coaching-Tätigkeit fokussieren und einige neue Projekte lancieren», so Wannenmacher. Mehr anzeigen

«Ich rechne mit allem. Mein Team hat Überraschungen geplant. Es wird bestimmt emotional.» Heute Mittwoch, 18. Juni, kurz vor 23 Uhr, geht beim Schweizer Fernsehen SRF eine Ära zu Ende.

30 Jahre lang war Eva Wannenmacher als Journalistin und TV-Moderatorin tätig, die längste Zeit davon beim SRF. Seit der allerersten Ausgabe im Jahr 2004 ist die heute 54-Jährige eine der prägenden Figuren der Sendung «Kulturplatz».

Zu Beginn ihrer TV-Karriere musste sich Wannenmacher immer wieder mit Neider*innen auseinandersetzen. «Ich habe mich beweisen müssen», sagt sie heute im Interview mit dem «Blick».

«Maximale Aufmerksamkeit» als Herausforderung

Später erzählt die TV-Moderatorin, wie alles beim SRF den Anfang genommen habe. «‹10 vor 10› war damals der Olymp des Schweizer TV-Schaffens. Ich wurde mit 27 Jahren dorthin berufen, während alle anderen doppelt so alt waren.»

In den ersten drei Monaten beim SRF habe sie bereits Auszeichnungen erhalten. Diese «maximale Aufmerksamkeit» habe sie herausgefordert.

Und weiter: «Wenn ich etwa einkaufen ging und mein kleiner Sohn bei der Kasse Süssigkeiten wollte, waren alle in der Schlange gespannt, ob und wie die TV-Frau die Lage beruhigen kann.»

Wannenmacher hat keine Angst vor der beruflichen Zukunft

Eva Wannenmacher schaut ohne Angst in ihre berufliche Zukunft. In der TV-Sendung «Lässer» auf blue Zoom sagte sie vergangenen April über ihren Abgang beim SRF:

«Es war eine wunderbare Ära, viele aufregende Jahre. Nun möchte ich mich ganz auf meine Coaching-Tätigkeit fokussieren und einige neue Projekte lancieren.»

Auf ihre neue berufliche Herausforderung habe sie sich «solide vorbereitet». Sie sei schon seit fünf Jahren in diesem Bereich unterwegs und habe sich ein Fundament aufbauen können, «um aus dem Plan B den Plan A machen zu können».

Ein Glücksfall für ihre Tätigkeit als Coach

Auf die Frage im «Blick», ob ihre Bekanntheit allenfalls hinderlich für den neuen Job sein könne, sagt Eva Wannenmacher:

«Im Gegenteil. Mein Name ist ein Türöffner. Für viele meiner Klienten in Führungsgremien von Schweizer Unternehmen ist der Name Wannenmacher seit 30 Jahren ein Begriff. Er steht für Glaubwürdigkeit und schenkt mir einen ersten Zugang.»

Wannenmacher glaubt, dass dies ein Glücksfall für ihre Tätigkeit als Leadership Coach sei, denn Vertrauen würde durch Beziehungen gebildet.

In ihrer strategischen Beratungen brauche sie jedoch zwingen ihren systemischen Ansatz als Coach, um Entwicklungsprozesse begleiten zu können. «Da reichen der Name und die Medienerfahrung allein nicht.»

Mehr Videos aus dem Ressort