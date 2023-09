Helene Fischer steht schon bald in der Schweiz auf der Bühne. Federico Gambarini/dpa

Im September wird Helene Fischer für mehrere Konzerte die Schweiz beehren. In einem Interview spricht der Schlagerstar über ihre Familie und erklärt, warum sie sich selbst nicht googelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagerkönigin Helene Fischer wird vom 19. bis 24. September 2023 im Zürcher Hallenstadion im Rahmen ihrer «Rausch»-Tour auftreten.

Während ihrer Tournee hatte die Sängerin einen Unfall am Trapez.

Davon hat sich die 39-Jährige erholt. Mehr anzeigen

Schlagerstar Helene Fischer spricht nie über ihre Familie; weder in TV-Shows noch in Interviews. Wenn ein Medium die Gelegenheit hat, mit ihr zu sprechen, wird im Vorfeld vereinbart, dass keine persönlichen Fragen gestellt werden dürfen.

Das ist bei vielen Celebrities üblich, so auch bei Schlagerkönigin Helene Fischer. «20min.ch» traf die 39-Jährige vor ihrem Schweizer Halt zum Gespräch.

Mit der Schweizer Tageszeitung sprach sie auch – zumindest ein bisschen – über ihre Familie. Helene Fischer wurde im Dezember 2021 Mutter von Tochter Nala.

Fischer: «Meine Familie ist das Heiligste – ich will sie beschützen»

Der Schweizer Journalist fragte Helene Fischer, warum persönliche Fragen in Interviews nicht erlaubt sind und warum sie diesbezüglich so strikt ist. Helene Fischer: «Einerseits hat es damit zu tun, dass ich mich selbst nicht zu wichtig nehme und keinen Grund sehe, überall in den Medien stattfinden zu müssen. Andererseits ist meine Familie das Heiligste, das ich habe – und was mir wichtig ist, beschütze ich selbstverständlich.»

Zwar schliesst sie nicht aus, eines Tages mehr Privates zu erzählen, doch bisher sei sie nicht bereit dazu.

Wenn sie die grosse Bühne verlässt, würde Helene Fischer am liebsten einen Schalter umlegen und nur noch die private Seite von sich selbst sein. Viele Menschen könnten sich kaum vorstellen, wie normal ihr Leben abseits des Scheinwerferlichts ist. Fischer sagte: «Ich kümmere mich um den Haushalt, koche und bin für meine Familie da.»

Fischer googelt sich nicht selbst

Der Schweizer Journalist will von Fischer wissen, ob sie sich manchmal nicht selbst google. Helene Fischer hat eine klare Meinung dazu: «Nein, damit habe ich tatsächlich vor längerer Zeit aufgehört. Zu Beginn meiner Karriere habe ich das natürlich gemacht, weil ich mir meiner selbst einfach nicht sicher war und wissen wollte, was die anderen denken.

Später habe ich allerdings festgestellt, dass man derart viel Zeit damit verschwendet, sich über Unwahrheiten aufzuregen und, dass es einfach nicht glücklich macht. Es gibt viele Meinungen und Sachen, die man nicht beeinflussen kann, das ist total in Ordnung. Über die meisten wirren Schlagzeilen lache ich inzwischen», sagt sie zu «20 Minuten».

Akrobatisch mehr ausgetobt

Schon bald steht Helene Fischer für mehrere Konzerte in der Schweiz auf der Bühne. Vom Trapezunfall vor einiger Zeit hat sie sich erholt. Nur eine kleine Narbe ist geblieben.

Doch was können ihre Schweizer Fans erwarten – worauf können sie sich freuen? Helene Fischer: «In diesem Jahr habe ich mich akrobatisch etwas mehr ausgetobt. Zudem komme ich mit neuen Songs, mit denen ich tief in mein Herz blicken lasse».

Zudem habe der Schlagerstar ein paar kleine Überraschungen in petto, die sie im Vorfeld aber nicht preisgeben will. Doch eines ist klar: «Ach, ich freue mich schon so sehr auf die Schweiz!»

